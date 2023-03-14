https://sputniknews.com.tr/20230314/ankarada-bir-taksi-otobus-duraginda-bekleyenlere-carpti-1068236918.html
Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı: Biri ağır 6 yaralı
Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı: Biri ağır 6 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksinin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T14:49+0300
2023-03-14T14:49+0300
2023-03-14T14:50+0300
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Raşit A. yönetimindeki 06 T 0204 plakalı taksi, ilçenin İncirli semtindeki Yunus Emre Caddesi'nde yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki otobüs durağına girdi.Kazada taksi şoförü Raşit A. ile durakta bekleyen 5 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazada durak çevresinde park edilen bazı araçlar da hasar gördü.Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri bulunan Taner Sarıkaya, patlamaya benzer bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında yaralıları gördüğünü belirterek, ambulanslara yardımcı olduklarını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/anadolu-otoyolunun-duzce-kesiminde-zincirleme-kaza-2-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1067745234.html
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Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı: Biri ağır 6 yaralı
14:49 14.03.2023 (güncellendi: 14:50 14.03.2023) Abone ol
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksinin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Raşit A. yönetimindeki 06 T 0204 plakalı taksi, ilçenin İncirli semtindeki Yunus Emre Caddesi'nde yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki otobüs durağına girdi.
Kazada taksi şoförü Raşit A. ile durakta bekleyen 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada durak çevresinde park edilen bazı araçlar da hasar gördü.
Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri bulunan Taner Sarıkaya, patlamaya benzer bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında yaralıları gördüğünü belirterek, ambulanslara yardımcı olduklarını anlattı.