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https://sputniknews.com.tr/20230314/aliyev-ermenistan-ile-azerbaycan-arasinda-baris-anlasmasi-imzalanmasi-icin-iyi-bir-firsat-var-1068249668.html
Aliyev: Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için iyi bir fırsat var
Aliyev: Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için iyi bir fırsat var
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması için iyi bir fırsat bulunduğunu söyledi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:19+0300
2023-03-14T19:19+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ilham aliyev
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Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşmesinin başında konuşan Aliyev, "Özellikle geçen yıl ekim ayında Soçi'de yapılan görüşmeden sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığı bu dönemde, anlaşmaya varılması için iyi bir fırsat bulunduğuna inanıyorum. Bu anlaşmayı er ya da geç imzalamak iyi bir fikir" dedi.Azerbaycan'ın barış anlaşması için uluslararası hukuka dayanan beş temel ilke hazırladığını anımsatan Aliyev, "Barış anlaşmasının onlara istinaden imzalanabileceğini düşünüyorum. Azerbaycan'ın tutumu iki yaklaşımdan oluşuyor. Birincisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması, ikincisi de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerle diyalog" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın atadığı temsilcinin 5 Mart'ta Karabağ Ermenileriyle görüştüğünü de anımsatan Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin Karabağ Ermenilerini yeniden entegrasyon konularıyla ilgili temasları sürdürmek ve birtakım altyapı projelerini gerçekleştirmek için Bakü'ye davet ettiğini ekledi.
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev
azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev

Aliyev: Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için iyi bir fırsat var

19:19 14.03.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinİlham Aliyev
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / POOL
/
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması için iyi bir fırsat bulunduğunu söyledi.
Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşmesinin başında konuşan Aliyev, "Özellikle geçen yıl ekim ayında Soçi'de yapılan görüşmeden sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığı bu dönemde, anlaşmaya varılması için iyi bir fırsat bulunduğuna inanıyorum. Bu anlaşmayı er ya da geç imzalamak iyi bir fikir" dedi.

Azerbaycan'ın barış anlaşması için uluslararası hukuka dayanan beş temel ilke hazırladığını anımsatan Aliyev, "Barış anlaşmasının onlara istinaden imzalanabileceğini düşünüyorum. Azerbaycan'ın tutumu iki yaklaşımdan oluşuyor. Birincisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması, ikincisi de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerle diyalog" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın atadığı temsilcinin 5 Mart'ta Karabağ Ermenileriyle görüştüğünü de anımsatan Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin Karabağ Ermenilerini yeniden entegrasyon konularıyla ilgili temasları sürdürmek ve birtakım altyapı projelerini gerçekleştirmek için Bakü'ye davet ettiğini ekledi.
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