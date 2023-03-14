https://sputniknews.com.tr/20230314/akdenizde-53-buyuklugunde-deprem-1068250886.html
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:48+0300
2023-03-14T19:48+0300
2023-03-14T20:01+0300
türkiye
afad
deprem
akdeniz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.
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afad, deprem, akdeniz
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
19:48 14.03.2023 (güncellendi: 20:01 14.03.2023) Abone ol
Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.