https://sputniknews.com.tr/20230314/akdenizde-53-buyuklugunde-deprem-1068250886.html

Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:48+0300

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türkiye

afad

deprem

akdeniz

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.

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afad, deprem, akdeniz