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AK Partili Zengin: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kırmızı çizgimizdir
AK Partili Zengin: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kırmızı çizgimizdir
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T18:45+0300
2023-03-14T18:46+0300
politika
özlem zengin
aile
kanun
kadına şiddet
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TBMM Genel Kurulu'nda 6284 sayılı kanun(Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un gündeme taşındı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yeniden Refah Partisinin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını anımsatarak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.Zengin, CHP'li Özel'in sorusuna şu yanıtı verdi:Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.
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özlem zengin, aile, kanun, kadına şiddet
özlem zengin, aile, kanun, kadına şiddet

AK Partili Zengin: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kırmızı çizgimizdir

18:45 14.03.2023 (güncellendi: 18:46 14.03.2023)
© AAÖzlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin, AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasına ilişkin, "Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 6284 sayılı kanun(Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un gündeme taşındı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yeniden Refah Partisinin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını anımsatarak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.
Zengin, CHP'li Özel'in sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisinin açıklamalarını, birinci elden bu konuşmaya şahit olan Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımızdan ve şu andaki Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'den öğrenmek istedim. Çünkü konuşmayı dinlediğim zaman böyle bir konuşmanın olamayacağını düşündüm. Kendisi, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti. Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisinin gündemindedir, aynen Saadet Partisinin gündeminde olduğu gibi. Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla alakalı, 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı. Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür. Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.
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