https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partili-dagdan-fatih-altayliya-yayinda-meger-moderator-yokmus-iki-tipli-muhabbet-ediyormus-1068210223.html
AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'
AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına ilişkin "Bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:38+0300
2023-03-14T00:38+0300
2023-03-14T00:43+0300
hamza dağ
fatih altaylı
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu yayınla ilgili bir değerlendirmede bulundu.Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html
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hamza dağ, fatih altaylı, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş
hamza dağ, fatih altaylı, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş
AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'
00:38 14.03.2023 (güncellendi: 00:43 14.03.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına ilişkin "Bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer moderatör yokmuş" yorumunda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu yayınla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadelerine yer verdi.