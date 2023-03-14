Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partili-dagdan-fatih-altayliya-yayinda-meger-moderator-yokmus-iki-tipli-muhabbet-ediyormus-1068210223.html
AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'
AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına ilişkin "Bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:38+0300
2023-03-14T00:43+0300
hamza dağ
fatih altaylı
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103979/13/1039791324_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_db3cf937ce19ae957f44227668a2e9ca.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu yayınla ilgili bir değerlendirmede bulundu.Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103979/13/1039791324_46:0:955:682_1920x0_80_0_0_a3fed5e7b36108a3a46a52f66a5c37f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamza dağ, fatih altaylı, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş
hamza dağ, fatih altaylı, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş

AK Partili Dağ'dan Fatih Altaylı'ya: 'Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş'

00:38 14.03.2023 (güncellendi: 00:43 14.03.2023)
© DHAHamza Dağ
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© DHA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına ilişkin "Bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer moderatör yokmuş" yorumunda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu yayınla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadelerine yer verdi.
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
POLİTİKA
TİP Genel Başkanı Baş: Millet İttifakı iktidar olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız
Dün, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала