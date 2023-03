https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partide-19-martta-e-temayul-yapilacak-sonuclar-gun-icinde-genel-merkezde-gorulecek-1068237768.html

AK Parti’de 19 Mart’ta e-temayül yapılacak, sonuçlar gün içinde Genel Merkez'de görülecek

Aday adaylığı sürecinin başladığı AK Parti’de temayül yoklaması 19 Mart’ta yapılacak. Temayül yoklaması tüm illerde aynı anda gerçekleşecek. Dijital ortamda... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti’de başlayan aday adaylığı başvuru süreci 19 Mart’ta gerçekleşecek olan temayül yoklaması ile sona erecek. AK Parti aynı gün içinde dijital ortamda temayül yoklamasını tamamlamayı hedefliyor.AK Parti 2018 seçimleri öncesinde ilk defa gerçekleştirdiği dijital temayül yöntemini 19 Mart’ta bir kez daha kullanacak. Bu uygulamada tüm illere Genel Merkez'den manyetik kartlar gönderiliyor. Bu kartlar temayülün yapılacağı salonlarda bulunan bilgisayarlara okutuluyor. Her delege kartını okuttuğunda o il için aday adaylığı başvurusu yapanların listesi açılıyor. Açılan bu listede delegeler, ilin milletvekili sayısı kadar isme işaret koyacak. Her kart manyetik kart bir kez sistemi açıyor. O nedenle aynı kart ile iki defa oy kullanılmasına olanak verilmiyor. Delegelerin tercihleri gün sonunda genel merkezde görülebiliyor.'Sayım devam ederken sonuçlar sızıyordu'Elektronik ortamda gerçekleşen temayülle ilgili değerlendirme yapan AK Parti kaynakları “Daha önce gerçekleştirilen temayüllerde pusulalar illerden AK Parti Genel Merkez'ine gönderiliyordu. Genel merkezde kurulan komisyon günlerce bu oyları saymakla uğraşıyordu. Sayım esnasında sonuçlara ilişkin sızıntılar da yaşanıyordu. Resmi açıklama yapılmadan sonuçlar ilan ediliyordu. Bunun önüne geçmek için geçen seçimlerden itibaren bu yönteme geçildi. Daha önce bu yöntem sağlıklı bir şekilde çalıştı, bu seferde çalışacaktır” bilgisini verdi.Temayül tek belirleyici değilAK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan aday belirleme süreci esaslarına ilişkin yönetmeliğe göre temayül milletvekili listelerin belirlenmesinde tek belirleyici yöntem olmayacak.Temayülün yanı sıra adaylara yönelik mülakat yapılacak. Aynı zamanda her ilde yapılan anketlerde değerlendirilecek. Bu veriler doğrultusunda listelerin son şeklin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

