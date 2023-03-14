Ahmet Hakan: Hakaret et, masaya oturt, övgüye boğ

"Tıpkı Akşener’in kalkışında ve dönüşünde yaptıkları gibi. Kısacası döngülerin en berbatı olan bir döngü oluştu son zamanlarda. Şöyle bir döngü: "Hakaret et, küfret / Masaya oturt / Destan yaz, övgüye boğ” döngüsü. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Muharrem İnce’nin izlediği siyasetin, ben de kendisi açısından rasyonel bir siyaset olmadığı kanaatindeyim. Ben de gereksiz inat ettiğini düşünüyorum. Ben de İnce’nin siyasetine en uygun ittifakın “Masa” olduğunu düşünüyorum. Ama böyle düşünüyor olmam... Adamı hakaretlerle dolu şeytan taşlama ayiniyle zorla masaya oturtma çalışmasını feci mide bulandırıcı bulmama engel değil."