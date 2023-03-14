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Ahmet Hakan: Hakaret et, masaya oturt, övgüye boğ
Ahmet Hakan: Hakaret et, masaya oturt, övgüye boğ
Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Altılı Masa'ya oturmak konusunda isteksiz olduğunu ancak oturması halinde durumun değişeceğini söyledi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:40+0300
2023-03-14T09:40+0300
politika
ahmet hakan
chp
memleket partisi
muharrem ince
meral akşener
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin Altılı Masa'ya katılması durumunda oluşabilecek atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.Ahmet hakan bugün kaleme aldığı yazısında Muharrem İnce'nin durumunu Akşener'e de benzetti ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230312/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-partisinin-cumhurbaskani-adayi-secildi-1068158196.html
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ahmet hakan, chp, memleket partisi, muharrem ince, meral akşener
ahmet hakan, chp, memleket partisi, muharrem ince, meral akşener

Ahmet Hakan: Hakaret et, masaya oturt, övgüye boğ

09:40 14.03.2023
© AAAltılı Masa
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Altılı Masa'ya oturmak konusunda isteksiz olduğunu ancak oturması halinde durumun değişeceğini söyledi ve "Eğer Muharrem İnce, son anda çıkıp da. Tamam arkadaşlar. Ben de Masa’ya geliyorum' falan diye bir çıkış yapsa...Ettikleri küfürleri, yaptıkları hakaretleri anında yutacaklar" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin Altılı Masa'ya katılması durumunda oluşabilecek atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.
"Muharrem İnce, Altılı Masa’nın yedincisi olmaya pek yanaşmıyor ya... Hakkında neler söyleniyor, neler... Söylenenler buraya yazılacak cinsten şeyler değil. Çirkin benzetmeler. Kaba hakaretler. Muazzam aşağılamalar. En aşağılık iftiralar. Tıpkı o uğursuz üç günde Meral Akşener için neler söylendiyse onlar söyleniyor. Meral Akşener’e o tekinsiz üç günde neler yaşatıldıysa aynısı Muharrem İnce’ye yaşatılmak isteniyor. CHP odaklı hesaplar, resmen toplu şeytan taşlama ayini başlatmış durumda. Küfür kıyamet adamı masaya oturtacaklar. Gayeleri bu.Eğer Muharrem İnce, son anda çıkıp da... Tamam arkadaşlar. Ben de Masa’ya geliyorum” falan diye bir çıkış yapsa... Ettikleri küfürleri, yaptıkları hakaretleri anında yutacaklar. Onun yerine hemen destansı güzellemeler döşeyecekler, övgülere doyamayacaklar."
Ahmet hakan bugün kaleme aldığı yazısında Muharrem İnce'nin durumunu Akşener'e de benzetti ve şunları ifade etti:
"Tıpkı Akşener’in kalkışında ve dönüşünde yaptıkları gibi. Kısacası döngülerin en berbatı olan bir döngü oluştu son zamanlarda. Şöyle bir döngü: "Hakaret et, küfret / Masaya oturt / Destan yaz, övgüye boğ” döngüsü. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Muharrem İnce’nin izlediği siyasetin, ben de kendisi açısından rasyonel bir siyaset olmadığı kanaatindeyim. Ben de gereksiz inat ettiğini düşünüyorum. Ben de İnce’nin siyasetine en uygun ittifakın “Masa” olduğunu düşünüyorum. Ama böyle düşünüyor olmam... Adamı hakaretlerle dolu şeytan taşlama ayiniyle zorla masaya oturtma çalışmasını feci mide bulandırıcı bulmama engel değil."
Memleket Partisi - Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
POLİTİKA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
12 Mart, 19:46
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