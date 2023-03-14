https://sputniknews.com.tr/20230314/afad-kahramanmarasta-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068247005.html
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde ve 5,34 kilometre derinlikte bir deprem olduğunu açıkladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T18:00+0300
2023-03-14T18:00+0300
2023-03-14T18:06+0300
deprem
kahramanmaraş
afad
türkiye
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Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, kahramanmaraş, afad
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:00 14.03.2023 (güncellendi: 18:06 14.03.2023) Abone ol
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde ve 5,34 kilometre derinlikte bir deprem olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.