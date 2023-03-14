Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/adiyaman-sanayi-ve-ticaret-odasi-baskani-nufus-6da-bire-dustu-calisacak-insan-yok-finansman-yok-1068251644.html
Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı: Nüfus 6’da bire düştü, çalışacak insan yok, finansman yok
Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı: Nüfus 6’da bire düştü, çalışacak insan yok, finansman yok
Büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman’da depremin sanayi ve ticarete olan etkilerini Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bereket, Radyo Sputnik’te Atilla... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T20:21+0300
2023-03-14T20:21+0300
radyo
rsfm
akşam postasi
adıyaman
ticaret
nüfus
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gani Bereket, “Deprem bölgelerindeki işletmelere, KOBİ’lere ve tüccara çek senet vermeler ertelenecek denildi ama maalesef ben kendimde de gördüm hesaplarım eksiye düştü, çekler çekildi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. 350 bin nüfuslu Adıyaman’da nüfus 60-70 bine düşmüş vaziyette. Çalışacak işçi yok finansan yok” dedi.İşte Bereket’in açıklamalarından satırbaşları:"Özel bankalar kredi ödemeleri ve faizleri konusunda geri atmıyorlar. Deprem bölgelerindeki işletmelere, KOBİ’lere ve tüccara çek senet vermeler ertelenecek denildi ama maalesef ben kendimde de gördüm hesaplarım eksiye düştü, çekler çekildi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Kamu bankaları kısmen daha insani davrandılar. Ben bütün bu olup bitene insani olarak bakmak istiyorum, insani olarak bakmadığım sürece her şeye maddiyat olarak baktığım zaman işin işinden çıkamayız. Bankalar yıllardır kar açıklıyor, her yıl inanılmaz karlar açıklıyorlar ama bu insanlar evi, işini, yakınını kaybetmiş. Kredi garanti fonu bizim için çok önemli. KGF desteği bankalara veriliyor. Tüccar bir şekilde bankaya evini ve işyerini ipotek olarak vermiş vaziyette. Ev yok işyeri yok. Bankalar ileriki günlerde ev ya da işyerinin kullanılamaz halde olduğunu görecek ve ipotek saymayacak ve KGF tam da bu noktada devreye girecek. Adıyaman’daki bir esnafın İstanbul’daki bir esnafa da vereceği bir çek olabilir ve çek ertelendiği için çark bozulmuş olacak. Bu konuda tedbir alınması lazım.‘Biz kanal değiştiremiyoruz’Enkazdan çıktıktan sonra hayatın tekrar yaşanılabilir bir pozisyona gelmesi için önce lambalarımızın yanması lazım. Adıyaman’ı tekrardan ayağa kaldırmak isteyen insanlar var. Adıyaman şehir merkezi 350 bin nüfusa sahipken GSM operatörlerinden gelen sinyale göre 110 bine düşmüş vaziyette ki bunun içerisinde 20-30 bini de buraya gelen gönüllü ve deprem bölgesinde halen çalışanlar. Nüfus 60-70 bine düşmüş vaziyette. Göçü önlememiz gerekiyor. OSB’de yaklaşık 30’a yakın işletmemizin 10 tanesi tamamen yıkılmış diğerleri de ağır hasarlı. Fabrikalarda depremden dolayı bir sorun yok ama çalışacak işçi yok, finansman yok. Bu insanların önünü açmamız gerekiyor ki yeniden yaşam oluşsun. Teşvikleri ivedi bir şekilde halletmemiz lazım. Eksik ya da az bir şekilde ucundan tutup o insanların bu bölgede kalması için yeterli teşviklerin verilmesi lazım. İşverene sigorta desteği verilmesi lazım. OHAL olduğundan dolayı 3 ay boyunca işten çıkarma yasak ve işverenler kendi çalışanlarını işten çıkartamıyor. Şu an bu şehirde hiç kimse normal bir insan değil. Hepimizin psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Eskiden deprem olduğunda televizyondan izlerdik ağlardık, ruhumuz sıkılırdı ve kanal değiştirirdik. Bizim burada kanal değişmiyor, görüntü hep aynı."
https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-sorusturmalarinda-tutuklu-sayisi-279a-yukseldi-1068240347.html
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, rsfm, adıyaman, ticaret, nüfus, deprem
radyo, rsfm, adıyaman, ticaret, nüfus, deprem

Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı: Nüfus 6’da bire düştü, çalışacak insan yok, finansman yok

20:21 14.03.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Özel
Büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman’da depremin sanayi ve ticarete olan etkilerini Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bereket, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gani Bereket, “Deprem bölgelerindeki işletmelere, KOBİ’lere ve tüccara çek senet vermeler ertelenecek denildi ama maalesef ben kendimde de gördüm hesaplarım eksiye düştü, çekler çekildi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. 350 bin nüfuslu Adıyaman’da nüfus 60-70 bine düşmüş vaziyette. Çalışacak işçi yok finansan yok” dedi.
İşte Bereket’in açıklamalarından satırbaşları:
"Özel bankalar kredi ödemeleri ve faizleri konusunda geri atmıyorlar. Deprem bölgelerindeki işletmelere, KOBİ’lere ve tüccara çek senet vermeler ertelenecek denildi ama maalesef ben kendimde de gördüm hesaplarım eksiye düştü, çekler çekildi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Kamu bankaları kısmen daha insani davrandılar. Ben bütün bu olup bitene insani olarak bakmak istiyorum, insani olarak bakmadığım sürece her şeye maddiyat olarak baktığım zaman işin işinden çıkamayız. Bankalar yıllardır kar açıklıyor, her yıl inanılmaz karlar açıklıyorlar ama bu insanlar evi, işini, yakınını kaybetmiş. Kredi garanti fonu bizim için çok önemli. KGF desteği bankalara veriliyor. Tüccar bir şekilde bankaya evini ve işyerini ipotek olarak vermiş vaziyette. Ev yok işyeri yok. Bankalar ileriki günlerde ev ya da işyerinin kullanılamaz halde olduğunu görecek ve ipotek saymayacak ve KGF tam da bu noktada devreye girecek. Adıyaman’daki bir esnafın İstanbul’daki bir esnafa da vereceği bir çek olabilir ve çek ertelendiği için çark bozulmuş olacak. Bu konuda tedbir alınması lazım.

‘Biz kanal değiştiremiyoruz’

Enkazdan çıktıktan sonra hayatın tekrar yaşanılabilir bir pozisyona gelmesi için önce lambalarımızın yanması lazım. Adıyaman’ı tekrardan ayağa kaldırmak isteyen insanlar var. Adıyaman şehir merkezi 350 bin nüfusa sahipken GSM operatörlerinden gelen sinyale göre 110 bine düşmüş vaziyette ki bunun içerisinde 20-30 bini de buraya gelen gönüllü ve deprem bölgesinde halen çalışanlar. Nüfus 60-70 bine düşmüş vaziyette. Göçü önlememiz gerekiyor. OSB’de yaklaşık 30’a yakın işletmemizin 10 tanesi tamamen yıkılmış diğerleri de ağır hasarlı. Fabrikalarda depremden dolayı bir sorun yok ama çalışacak işçi yok, finansman yok. Bu insanların önünü açmamız gerekiyor ki yeniden yaşam oluşsun. Teşvikleri ivedi bir şekilde halletmemiz lazım. Eksik ya da az bir şekilde ucundan tutup o insanların bu bölgede kalması için yeterli teşviklerin verilmesi lazım. İşverene sigorta desteği verilmesi lazım. OHAL olduğundan dolayı 3 ay boyunca işten çıkarma yasak ve işverenler kendi çalışanlarını işten çıkartamıyor. Şu an bu şehirde hiç kimse normal bir insan değil. Hepimizin psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Eskiden deprem olduğunda televizyondan izlerdik ağlardık, ruhumuz sıkılırdı ve kanal değiştirirdik. Bizim burada kanal değişmiyor, görüntü hep aynı."
Deprem, depremzede, göç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 279 olarak açıklandı
15:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала