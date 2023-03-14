https://sputniknews.com.tr/20230314/abdde-migren-semptomlarini-15-dakikada-ortadan-kaldirma-iddiasindaki-burun-spreyine-onay-1068241020.html

ABD'de migren semptomlarını 15 dakikada ortadan kaldırma iddiasındaki burun spreyine onay

ABD'de migren semptomlarını 15 dakikada ortadan kaldırma iddiasındaki burun spreyine onay

ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yetişkinlerde migren ağrısını hızlı tedavi amaçlı yeni bir burun spreyini onayladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T16:07+0300

2023-03-14T16:07+0300

2023-03-14T16:27+0300

yaşam

burun

burun spreyi

migren

pfizer

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

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Koronavirüs pandemisinin aşı şampiyonu olan ABD'li ilaç devi Pfizer tarafından üretilen ve Zavzpret adıyla satılacak zavegepant burun spreyiyle ilgili tanıtımda, kullanımdan 15 dakika sonra ağrıyı ve diğer rahatsız edici migren semptomlarını giderebileceği söylendi. Migreni tedavi etmek için birkaç çeşit burun spreyi de dahil olmak üzere halihazırda bir dizi farklı ilaç türü piyasada mevcut.Pfizer'in FDA'dan kullanım onayı aldığı ve Temmuz 2023'te eczanelerde satışa sunmaya hazırlandığı Zavzpret, diğer spreylerden ayrılıyor. Özelliği, beyinde salgılanarak iltihaplanmaya katkıda bulunan bir protein olan, kalsitonin geniyle ilişkili bulunan peptit CGRP'yi bloke ederek tedavi eden ilk sprey olması.CGRP'yi bloke eden haplar var. Ancak migren hastaları ciddi mide bulantısı yaşadığından, yutmak zorunda oldukları hapları tolere etmekte zorlanıyor.Zavzpret, kalp hastalığı veya diğer migren tedavilerini güvenli şekilde kullanmalarını engelleyen başka rahatsızlıkları olan kişiler için de alternatif oluşturuyor. Migreni olan kişilerin ilaç mı yoksa plasebo mu aldıklarını bilmedikleri iki araştırmaya göre herhangi bir aktif bileşen içermeyen bir burun spreyi ile karşılaştırıldığında, Zavzpret'in migren ağrısını 2 saat içinde gidermede daha etkili olduğu belirtildi.

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burun, burun spreyi, migren, pfizer, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)