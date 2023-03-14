https://sputniknews.com.tr/20230314/abd-suriyedeki-isid-kamplarini-kapatmanin-tek-yolu-ulkelerin-vatandaslarini-geri-almasi-1068232635.html

ABD: Suriye’deki IŞİD kamplarını kapatmanın tek yolu, ülkelerin vatandaşlarını geri alması

ABD: Suriye’deki IŞİD kamplarını kapatmanın tek yolu, ülkelerin vatandaşlarını geri alması

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu kampları... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T14:14+0300

2023-03-14T14:14+0300

2023-03-14T14:19+0300

dünya

el hol kampı

suriye

işid

demokratik suriye güçleri (dsg)

abd

abd

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Sözcü Price, günlük basın toplantısında, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla’nın Suriye ziyaretinde, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki bölgeleri ziyaret ederken buradaki IŞİD kamplarının askeri bir çözümü olmadığına yönelik açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtladı.AA muhabirinin, Orgeneral Kurilla’nın açıklamasını hatırlatarak “Dışişleri bu kampları boşaltmak için ne yapıyor?” sorusuna Price, şu cevabı verdi:Muhabirin “Çoğu ülke oradaki vatandaşını umursamıyor gibi görünüyor. O kamplarda insanların daha da radikalleşeceği ve ABD’nin oradaki misyonunun amacından sapmasına yol açacağı konusunda bir endişeniz yok mu?” sorusuna, Sözcü Price, kamplardaki nüfusu sürdürülebilir bir şekilde azaltmaya çalışmalarının nedenleri arasında bu kaygıların da olduğu yanıtını verdi.Price “Bu nedenlerin bir kısmı insani koşullarla ilgili. Bazıları, bireylerin böyle bir yerde oldukları için radikalleşmesiyle ilgili. Bunlar, ülkelerin neden acilen kararlı ve cesur adımlar atması gerektiğini gösteriyor.“ diye konuştu.Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bulunuyorDSG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyr ez-Zor'daki IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.Sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM), sık sık bu kamplardaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı IŞİD mensubu bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220520/bm-suriyenin-kuzeydogusundaki-hol-kampinda-10-bin-cocuk-ve-kadin-hapishane-kosullarinda-tutuluyor-1056550879.html

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el hol kampı, suriye, işid, demokratik suriye güçleri (dsg), abd, abd