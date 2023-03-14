https://sputniknews.com.tr/20230314/abd-suriyedeki-isid-kamplarini-kapatmanin-tek-yolu-ulkelerin-vatandaslarini-geri-almasi-1068232635.html
ABD: Suriye’deki IŞİD kamplarını kapatmanın tek yolu, ülkelerin vatandaşlarını geri alması
ABD: Suriye’deki IŞİD kamplarını kapatmanın tek yolu, ülkelerin vatandaşlarını geri alması
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu kampları... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T14:14+0300
2023-03-14T14:14+0300
2023-03-14T14:19+0300
dünya
el hol kampı
suriye
işid
demokratik suriye güçleri (dsg)
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068233061_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c4983634ea40a05a9af22404dfb2e3a.jpg
Sözcü Price, günlük basın toplantısında, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla’nın Suriye ziyaretinde, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki bölgeleri ziyaret ederken buradaki IŞİD kamplarının askeri bir çözümü olmadığına yönelik açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtladı.AA muhabirinin, Orgeneral Kurilla’nın açıklamasını hatırlatarak “Dışişleri bu kampları boşaltmak için ne yapıyor?” sorusuna Price, şu cevabı verdi:Muhabirin “Çoğu ülke oradaki vatandaşını umursamıyor gibi görünüyor. O kamplarda insanların daha da radikalleşeceği ve ABD’nin oradaki misyonunun amacından sapmasına yol açacağı konusunda bir endişeniz yok mu?” sorusuna, Sözcü Price, kamplardaki nüfusu sürdürülebilir bir şekilde azaltmaya çalışmalarının nedenleri arasında bu kaygıların da olduğu yanıtını verdi.Price “Bu nedenlerin bir kısmı insani koşullarla ilgili. Bazıları, bireylerin böyle bir yerde oldukları için radikalleşmesiyle ilgili. Bunlar, ülkelerin neden acilen kararlı ve cesur adımlar atması gerektiğini gösteriyor.“ diye konuştu.Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bulunuyorDSG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyr ez-Zor'daki IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.Sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM), sık sık bu kamplardaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı IŞİD mensubu bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220520/bm-suriyenin-kuzeydogusundaki-hol-kampinda-10-bin-cocuk-ve-kadin-hapishane-kosullarinda-tutuluyor-1056550879.html
el hol kampı
suriye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068233061_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_bb7533e594ac279e5152056efbe7416b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
el hol kampı, suriye, işid, demokratik suriye güçleri (dsg), abd, abd
el hol kampı, suriye, işid, demokratik suriye güçleri (dsg), abd, abd
ABD: Suriye’deki IŞİD kamplarını kapatmanın tek yolu, ülkelerin vatandaşlarını geri alması
14:14 14.03.2023 (güncellendi: 14:19 14.03.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu kampları kapatmanın tek yolunun ülkelerin oradaki vatandaşlarını geri kabul etmesi olduğunu ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.
Sözcü Price, günlük basın toplantısında, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla’nın Suriye ziyaretinde, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki bölgeleri ziyaret ederken buradaki IŞİD kamplarının askeri bir çözümü olmadığına yönelik açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtladı.
AA muhabirinin, Orgeneral Kurilla’nın açıklamasını hatırlatarak “Dışişleri bu kampları boşaltmak için ne yapıyor?” sorusuna Price, şu cevabı verdi:
“Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle, sürdürülebilir tek çözümün bunları kendi ülkelerine geri göndermek olduğunu anlatıyoruz. Son günlerde de dahil olmak üzere, vatandaşlarını tutuklu kamplarından ülkelerine geri kabul eden birçok ülkeyi takdir ettik. Bu zorluğun üstesinden gelmenin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadele büromuz ve bölgesel bürolarımız, (Suriye’deki kamplardan) tutuklu nüfusunu azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmak ve bu gözaltı kamplarını sorumlu bir şekilde kapatmak için dünyayı dolaşıyor.”
Muhabirin “Çoğu ülke oradaki vatandaşını umursamıyor gibi görünüyor. O kamplarda insanların daha da radikalleşeceği ve ABD’nin oradaki misyonunun amacından sapmasına yol açacağı konusunda bir endişeniz yok mu?” sorusuna, Sözcü Price, kamplardaki nüfusu sürdürülebilir bir şekilde azaltmaya çalışmalarının nedenleri arasında bu kaygıların da olduğu yanıtını verdi.
Price “Bu nedenlerin bir kısmı insani koşullarla ilgili. Bazıları, bireylerin böyle bir yerde oldukları için radikalleşmesiyle ilgili. Bunlar, ülkelerin neden acilen kararlı ve cesur adımlar atması gerektiğini gösteriyor.“ diye konuştu.
Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bulunuyor
DSG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyr ez-Zor'daki IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM), sık sık bu kamplardaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.
BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.
Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı IŞİD mensubu bulunuyor.