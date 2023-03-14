25 yıldır kesmediği bıyıkları 80 santimetreye ulaştı

© İHABursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.
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© İHA
Bursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.
© İHA25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.
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© İHA
25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.
© İHAAilesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.
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© İHA
Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.
© İHADedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında” şeklinde konuştu.
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© İHA
Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında” şeklinde konuştu.
© İHAEvden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor” dedi.
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© İHA
Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor” dedi.