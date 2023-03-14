25 yıldır kesmediği bıyıkları 80 santimetreye ulaştı

© İHA Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor” dedi.