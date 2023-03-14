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25 yıldır kesmediği bıyıkları 80 santimetreye ulaştı
25 yıldır kesmediği bıyıkları 80 santimetreye ulaştı
Bursa’da ‘Pala’ lakabıyla tanınan Ramazan Demir'in 25 senedir kesmediği bıyığı 80 santimetre uzunluğa ulaştı. Dedesine özendiğini belirten 55 yaşındaki Ramazan... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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bursa, фото, fotoğraf, bıyık
bursa, фото, fotoğraf, bıyık

25 yıldır kesmediği bıyıkları 80 santimetreye ulaştı

11:49 14.03.2023
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Bursa’da ‘Pala’ lakabıyla tanınan Ramazan Demir'in 25 senedir kesmediği bıyığı 80 santimetre uzunluğa ulaştı. Dedesine özendiğini belirten 55 yaşındaki Ramazan Demir, ailesinden geçmişte birçok kişinin bıyık bıraktığını söyledi.
© İHABursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Bursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.
© İHA25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.
© İHAAilesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.
© İHADedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında” şeklinde konuştu.
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında” şeklinde konuştu.
© İHAEvden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor” dedi.
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor” dedi.
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