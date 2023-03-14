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2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da yapıldı
2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da yapıldı
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi Diyarbakır'da ilk güvenlik toplantısı düzenlendi. Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 valinin... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:26+0300
2023-03-14T19:26+0300
türkiye
seçim
2023
toplantı
diyarbakır
güvenlik
vali
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi öncesi ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da düzenlendi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya, Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 vali ve Emniyet müdürü ile Jandarma komutanı katıldı.Mehmet Ersoy, ''Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır.' açıklamasında bulundu.Tüm Türkiye'deki seçim güvenliğini üç noktada ele alındı: kampanya ve propoganda dönemi, oy verme ile sayım süreçleri.'Esas olan, özgürlüğü temin etmektir'NTV'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre Ersoy, ''Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan, özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır" dedi.18 yaşından küçüklere afiş dağıtımı yasakSeçim sürecinde 18 yaşından küçüklerin seçim materyali, broşür ve afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.Kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularıyla birlikte toplam 601 bin 251 personel görev alacak. Ayrıca helikopter, İHA, drone, gibi bütün hava unsurları ile gemi, botlar, muhabere araçları ve TOMA'lar da göreve hazır olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230313/mhpli-il-baskanlari-17-19-martta-kampa-giriyor-1068182716.html
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seçim, 2023, toplantı, diyarbakır, güvenlik, vali
seçim, 2023, toplantı, diyarbakır, güvenlik, vali

2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

19:26 14.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi Diyarbakır'da ilk güvenlik toplantısı düzenlendi. Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 valinin katıldığı toplantıda, alınacak önlemler açıklandı. Seçim sürecinde 600 bini aşkın güvenlik görevlisi sahada olacak. Yerdeki ekiplere helikopter, İHA ve drone'lar da havadan destek verecek.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi öncesi ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya, Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 vali ve Emniyet müdürü ile Jandarma komutanı katıldı.
Mehmet Ersoy, ''Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır.' açıklamasında bulundu.
Tüm Türkiye'deki seçim güvenliğini üç noktada ele alındı: kampanya ve propoganda dönemi, oy verme ile sayım süreçleri.

'Esas olan, özgürlüğü temin etmektir'

NTV'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre Ersoy, ''Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan, özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır" dedi.

18 yaşından küçüklere afiş dağıtımı yasak

Seçim sürecinde 18 yaşından küçüklerin seçim materyali, broşür ve afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.

Kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularıyla birlikte toplam 601 bin 251 personel görev alacak. Ayrıca helikopter, İHA, drone, gibi bütün hava unsurları ile gemi, botlar, muhabere araçları ve TOMA'lar da göreve hazır olacak.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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