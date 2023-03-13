https://sputniknews.com.tr/20230313/yasa-tasarisi-dumada-rusyada-askerlik-yasi-alt-siniri-21e-ust-siniri-30a-cikarilabilir-1068194897.html

Yasa tasarısı Duma'da: Rusya'da askerlik yaşı alt sınırı 21'e, üst sınırı 30'a çıkarılabilir

Yasa tasarısı Duma'da: Rusya'da askerlik yaşı alt sınırı 21'e, üst sınırı 30'a çıkarılabilir

Rusya'da şu anda 18 ile 27 arasında bulunan zorunlu askerlik yaşının 21 ile 30 yaş aralığına çıkarılmasını öngören yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T16:30+0300

2023-03-13T16:30+0300

2023-03-13T16:30+0300

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kanun tasarısı

yaş sınırı

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Duma'daki yasal düzenlemelerin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan belgeye göre zorunluk askerlik yaşının alt sınırının kademeli olarak 21'e, üst sınırın ise 30'a çıkarılması öngörülüyor. Tasarıyı hazırlayan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ve Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, orta genel, orta mesleki ve yüksek öğrenim gören kişilerin silah altına alınmasının garanti edilmesi için alt sınırı yükseltmeyi önerdiklerini açıkladı. Rus vekiller, alt sınırın yükseltilmesiyle birlikte potansiyel asker sayısında yaşanacak azalmanın telafisi için üst sınırın 30'a yükseltilmesine karar verildiğini anlattı. Tasarıya göre yeni yaş sınırları için 2026 yılına kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörülüyor. Geçiş dönemi uyarınca 2024 yılında 19-30, 2025'te 20-30, 2026'da ise 21-30 yaş aralığındaki kişiler askere çağrılacak. Tasarı, reşit olmuş gençlere, istemeleri halinde, celp tarihleri gelmeden askere gitme sunulmasını da öngörüyor.

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rusya, duma, askere alma kampanyası, tasarı, yasa tasarısı, kanun tasarısı, yaş sınırı