https://sputniknews.com.tr/20230313/yasa-tasarisi-dumada-rusyada-askerlik-yasi-alt-siniri-21e-ust-siniri-30a-cikarilabilir-1068194897.html
Yasa tasarısı Duma'da: Rusya'da askerlik yaşı alt sınırı 21'e, üst sınırı 30'a çıkarılabilir
Yasa tasarısı Duma'da: Rusya'da askerlik yaşı alt sınırı 21'e, üst sınırı 30'a çıkarılabilir
Rusya'da şu anda 18 ile 27 arasında bulunan zorunlu askerlik yaşının 21 ile 30 yaş aralığına çıkarılmasını öngören yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T16:30+0300
2023-03-13T16:30+0300
2023-03-13T16:30+0300
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rusya
duma
askere alma kampanyası
tasarı
yasa tasarısı
kanun tasarısı
yaş sınırı
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Duma'daki yasal düzenlemelerin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan belgeye göre zorunluk askerlik yaşının alt sınırının kademeli olarak 21'e, üst sınırın ise 30'a çıkarılması öngörülüyor. Tasarıyı hazırlayan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ve Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, orta genel, orta mesleki ve yüksek öğrenim gören kişilerin silah altına alınmasının garanti edilmesi için alt sınırı yükseltmeyi önerdiklerini açıkladı. Rus vekiller, alt sınırın yükseltilmesiyle birlikte potansiyel asker sayısında yaşanacak azalmanın telafisi için üst sınırın 30'a yükseltilmesine karar verildiğini anlattı. Tasarıya göre yeni yaş sınırları için 2026 yılına kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörülüyor. Geçiş dönemi uyarınca 2024 yılında 19-30, 2025'te 20-30, 2026'da ise 21-30 yaş aralığındaki kişiler askere çağrılacak. Tasarı, reşit olmuş gençlere, istemeleri halinde, celp tarihleri gelmeden askere gitme sunulmasını da öngörüyor.
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rusya, duma, askere alma kampanyası, tasarı, yasa tasarısı, kanun tasarısı, yaş sınırı
rusya, duma, askere alma kampanyası, tasarı, yasa tasarısı, kanun tasarısı, yaş sınırı
Yasa tasarısı Duma'da: Rusya'da askerlik yaşı alt sınırı 21'e, üst sınırı 30'a çıkarılabilir
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Rusya'da şu anda 18 ile 27 arasında bulunan zorunlu askerlik yaşının 21 ile 30 yaş aralığına çıkarılmasını öngören yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunuldu.
Duma'daki yasal düzenlemelerin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan belgeye göre zorunluk askerlik yaşının alt sınırının kademeli olarak 21'e, üst sınırın ise 30'a çıkarılması öngörülüyor.
Tasarıyı hazırlayan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ve Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, orta genel, orta mesleki ve yüksek öğrenim gören kişilerin silah altına alınmasının garanti edilmesi için alt sınırı yükseltmeyi önerdiklerini açıkladı.
Rus vekiller, alt sınırın yükseltilmesiyle birlikte potansiyel asker sayısında yaşanacak azalmanın telafisi için üst sınırın 30'a yükseltilmesine karar verildiğini anlattı.
Tasarıya göre yeni yaş sınırları için 2026 yılına kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörülüyor. Geçiş dönemi uyarınca 2024 yılında 19-30, 2025'te 20-30, 2026'da ise 21-30 yaş aralığındaki kişiler askere çağrılacak.
Tasarı, reşit olmuş gençlere, istemeleri halinde, celp tarihleri gelmeden askere gitme sunulmasını da öngörüyor.