https://sputniknews.com.tr/20230313/urdun-krali-2-abdullahin-kizi-prenses-iman-evlendi--1068197336.html

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T17:33+0300

2023-03-13T17:33+0300

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Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı. Beyt'ul Ürdün Sarayında düzenlenen nikah törenine, prens ve prenseslerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi İntisar es-Sisi gibi kraliyet ailesine yakın misafirler de katıldı. 27 yaşındaki Prenses İman'ın evlendiği 29 yaşındaki Thermioti'nin 1994'te Venezüella'nın başkenti Karakas'ta doğduğu ve Yunan asıllı olduğu biliniyor. Thermioti şu anda ABD'nin New York kentinde yaşıyor. Kral Abdullah'ın Hüseyin, İman, Selma ve Haşim olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.Veliaht Prens Hüseyin de Suudi iş insanının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.

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