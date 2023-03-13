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https://sputniknews.com.tr/20230313/urdun-krali-2-abdullahin-kizi-prenses-iman-evlendi--1068197336.html
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:33+0300
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dünya
ürdün
prenses
kraliyet
düğün
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Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı. Beyt'ul Ürdün Sarayında düzenlenen nikah törenine, prens ve prenseslerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi İntisar es-Sisi gibi kraliyet ailesine yakın misafirler de katıldı. 27 yaşındaki Prenses İman'ın evlendiği 29 yaşındaki Thermioti'nin 1994'te Venezüella'nın başkenti Karakas'ta doğduğu ve Yunan asıllı olduğu biliniyor. Thermioti şu anda ABD'nin New York kentinde yaşıyor. Kral Abdullah'ın Hüseyin, İman, Selma ve Haşim olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.Veliaht Prens Hüseyin de Suudi iş insanının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.
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ürdün, prenses, kraliyet, düğün
ürdün, prenses, kraliyet, düğün

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

17:33 13.03.2023 (güncellendi: 17:37 13.03.2023)
© AA / gelin, evlilik, nikah
gelin, evlilik, nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA /
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.
Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı.
Beyt'ul Ürdün Sarayında düzenlenen nikah törenine, prens ve prenseslerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi İntisar es-Sisi gibi kraliyet ailesine yakın misafirler de katıldı.
27 yaşındaki Prenses İman'ın evlendiği 29 yaşındaki Thermioti'nin 1994'te Venezüella'nın başkenti Karakas'ta doğduğu ve Yunan asıllı olduğu biliniyor.
Thermioti şu anda ABD'nin New York kentinde yaşıyor.
Kral Abdullah'ın Hüseyin, İman, Selma ve Haşim olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.
Veliaht Prens Hüseyin de Suudi iş insanının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.
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