Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi
17:33 13.03.2023 (güncellendi: 17:37 13.03.2023)
© AA / gelin, evlilik, nikah
© AA /
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.
Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı.
#Jordan's King Abdullah and his wife Queen Rania's eldest daughter Princess Iman married a New York-based financier from a prominent Greek family in a private ceremony attended by some royals and family friends.https://t.co/0FdMNPxhqp— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) March 13, 2023
Beyt'ul Ürdün Sarayında düzenlenen nikah törenine, prens ve prenseslerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi İntisar es-Sisi gibi kraliyet ailesine yakın misafirler de katıldı.
Princess Iman of Jordan wearing custom Christian Dior at her wedding today pic.twitter.com/gjkOzdJvV9— ➸❥ (@VANITYxVAULT) March 12, 2023
27 yaşındaki Prenses İman'ın evlendiği 29 yaşındaki Thermioti'nin 1994'te Venezüella'nın başkenti Karakas'ta doğduğu ve Yunan asıllı olduğu biliniyor.
Thermioti şu anda ABD'nin New York kentinde yaşıyor.
Kral Abdullah'ın Hüseyin, İman, Selma ve Haşim olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.
#NEW The official wedding video of Princess Iman of Jordan and Jameel Thermiotis has been released 🇯🇴👑— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) March 13, 2023
So so beautiful 🤍 pic.twitter.com/e2w5903G6m
Veliaht Prens Hüseyin de Suudi iş insanının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.