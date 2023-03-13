https://sputniknews.com.tr/20230313/ulker-biskuviye-avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasindan-75-milyon-euro-kredi-1068195021.html

Ülker Bisküvi'ye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 75 milyon euro kredi

Ülker Bisküvi'ye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 75 milyon euro kredi

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla 75 milyon euro tutarında kredi anlaşmasını yeniledi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T16:44+0300

2023-03-13T16:44+0300

2023-03-13T16:44+0300

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

ülker

ekonomi

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Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) Nisan 2023’te vadesi dolan 75 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasını yeniledi. Yeni anlaşma, Ülker Bisküvi ve EBRD arasında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşması olma özelliğini taşıyor.İmza töreninde konuşan Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize ve ülkemize güvenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na teşekkür ederim. Bu kredinin sürdürülebilirlik bağlantılı olmasını önemsiyoruz; zira kuruluşumuzdan bu yana 'İsrafsız şirket' modeliyle faaliyetlerimizi yürütüyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı işimizin merkezinde tutuyoruz. Karbon salım artışımı olmadan büyürken, su ve enerji verimliliği, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz” dedi.EBRD’nin sürdürülebilirlik odağını vurgulayan EBRD Tarım Endüstrisi Sektörü Ekip Direktörü Natalya Zhukova ise şu ifadeleri kullandı:

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avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), ülker