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Ülker Bisküvi'ye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 75 milyon euro kredi
Ülker Bisküvi'ye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 75 milyon euro kredi
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla 75 milyon euro tutarında kredi anlaşmasını yeniledi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T16:44+0300
2023-03-13T16:44+0300
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
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Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) Nisan 2023’te vadesi dolan 75 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasını yeniledi. Yeni anlaşma, Ülker Bisküvi ve EBRD arasında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşması olma özelliğini taşıyor.İmza töreninde konuşan Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize ve ülkemize güvenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na teşekkür ederim. Bu kredinin sürdürülebilirlik bağlantılı olmasını önemsiyoruz; zira kuruluşumuzdan bu yana 'İsrafsız şirket' modeliyle faaliyetlerimizi yürütüyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı işimizin merkezinde tutuyoruz. Karbon salım artışımı olmadan büyürken, su ve enerji verimliliği, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz” dedi.EBRD’nin sürdürülebilirlik odağını vurgulayan EBRD Tarım Endüstrisi Sektörü Ekip Direktörü Natalya Zhukova ise şu ifadeleri kullandı:
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avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), ülker
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), ülker

Ülker Bisküvi'ye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 75 milyon euro kredi

16:44 13.03.2023
© İHAÜlker Bisküvi
Ülker Bisküvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla 75 milyon euro tutarında kredi anlaşmasını yeniledi.
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) Nisan 2023’te vadesi dolan 75 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasını yeniledi. Yeni anlaşma, Ülker Bisküvi ve EBRD arasında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşması olma özelliğini taşıyor.
İmza töreninde konuşan Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize ve ülkemize güvenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na teşekkür ederim. Bu kredinin sürdürülebilirlik bağlantılı olmasını önemsiyoruz; zira kuruluşumuzdan bu yana 'İsrafsız şirket' modeliyle faaliyetlerimizi yürütüyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı işimizin merkezinde tutuyoruz. Karbon salım artışımı olmadan büyürken, su ve enerji verimliliği, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz” dedi.
EBRD’nin sürdürülebilirlik odağını vurgulayan EBRD Tarım Endüstrisi Sektörü Ekip Direktörü Natalya Zhukova ise şu ifadeleri kullandı:
“Sürdürülebilirlik tüm sektörlerin merkezinde yer almalı. EBRD olarak daha yeşil hedefler peşinde koşan tüm şirketleri desteklemeye hazırız. Ülker, gıda endüstrisinin önemli şirketlerinden ve bu kredinin şirketin sürdürülebilirlik referanslarını daha da güçlendirmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin tüm sektör oyuncularına örnek olmasını ve sektör genelinde dönüştürücü bir etki oluşturmasını hedefliyoruz.”
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