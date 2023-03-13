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https://sputniknews.com.tr/20230313/turkiye-rusya-ve-suriye-arasinda-15-16-martta-moskovada-toplanti-yapilacak-1068174169.html
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında 15-16 Mart'ta Moskova'da toplantı yapılacak
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında 15-16 Mart'ta Moskova'da toplantı yapılacak
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T11:35+0300
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Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
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türkiye, rusya, suriye
türkiye, rusya, suriye

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında 15-16 Mart'ta Moskova'da toplantı yapılacak

11:35 13.03.2023 (güncellendi: 11:48 13.03.2023)
© AATürkiye - Rusya - İran - bayrak
Türkiye - Rusya - İran - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak.
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.
Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
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