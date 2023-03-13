https://sputniknews.com.tr/20230313/turk-ticaret-bankasina-yeni-talip-belli-oldu-1068169159.html
Türk Ticaret Bankası'na yeni talip belli oldu
Türk Ticaret Bankası'na yeni talip belli oldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:35+0300
2023-03-13T09:35+0300
2023-03-13T09:35+0300
ekonomi
türk ticaret bankası
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Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230228/turk-ticaret-bankasi-satisa-cikiyor-1067586250.html
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türk ticaret bankası
Türk Ticaret Bankası'na yeni talip belli oldu
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye katılacağını açıkladı.
Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın OSMAN İPEK'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."