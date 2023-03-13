https://sputniknews.com.tr/20230313/turk-ticaret-bankasina-yeni-talip-belli-oldu-1068169159.html

Türk Ticaret Bankası'na yeni talip belli oldu

Türk Ticaret Bankası'na yeni talip belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T09:35+0300

2023-03-13T09:35+0300

2023-03-13T09:35+0300

ekonomi

türk ticaret bankası

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Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230228/turk-ticaret-bankasi-satisa-cikiyor-1067586250.html

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