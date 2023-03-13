https://sputniknews.com.tr/20230313/tribunde-kalp-krizi-geciren-16-yasindaki-taraftar-hastanede-hayatini-kaybetti-1068172690.html
Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki taraftar, hastanede hayatını kaybetti
Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki taraftar, hastanede hayatını kaybetti
TFF 3. Lig 3. Grupta, 68 Aksaray Belediyespor ile Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü arasında oynanan maçı tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T11:03+0300
2023-03-13T11:03+0300
2023-03-13T11:03+0300
yaşam
kalp krizi
maç
taraftar
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Aksaray'daki Dağılgan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izleyen 16 yaşındaki taraftar Muhammet Eren Yılmaz, maç oynandığı dakikalarda tribünde fenalaştı.Stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/paintboll-oynarken-kalp-krizi-geciren-genc-hayatini-kaybetti-1067944807.html
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kalp krizi, maç, taraftar
kalp krizi, maç, taraftar
Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki taraftar, hastanede hayatını kaybetti
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TFF 3. Lig 3. Grupta, 68 Aksaray Belediyespor ile Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü arasında oynanan maçı tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aksaray'daki Dağılgan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izleyen 16 yaşındaki taraftar Muhammet Eren Yılmaz, maç oynandığı dakikalarda tribünde fenalaştı.
Stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.