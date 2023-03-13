https://sputniknews.com.tr/20230313/tmsf-fonun-yurtdisina-cikis-yasagini-kaldirma-yetkisi-yoktur-1068198548.html
TMSF: Fon'un yurtdışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi yoktur
TMSF: Fon'un yurtdışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi yoktur
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF, yurtdışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarının gerçeği... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:42+0300
2023-03-13T17:42+0300
2023-03-13T17:45+0300
türkiye
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
yurtdışı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 'TMSF yurtdışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarına yönelik açıklama geldi.Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.TMSF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), yurtdışı
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), yurtdışı
TMSF: Fon'un yurtdışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi yoktur
17:42 13.03.2023 (güncellendi: 17:45 13.03.2023) Abone ol
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF, yurtdışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 'TMSF yurtdışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarına yönelik açıklama geldi.
Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.
TMSF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF yurtdışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF'nin yurtdışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu'nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. TMSF'nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tahsilat yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kanun ile uyumlu hale getirilmiştir."