Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230313/tffden-yurt-disindaki-maclarla-ilgili-bilet-uyarisi-1068182270.html
TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı
TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı
TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece 'www.tff.org' internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:07+0300
2023-03-13T13:13+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
bilet
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) mağduriyet yaşanmaması adına yurt dışındaki maçlarıyla ilgili uyardı. TFF'nin yaptığı açıklamada, "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tff-baskani-buyukeksi-play-offun-olmasi-mumkun-degil-1067984327.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), bilet, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), bilet, maç

TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı

13:07 13.03.2023 (güncellendi: 13:13 13.03.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
Abone olTelegram
TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece 'www.tff.org' internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) mağduriyet yaşanmaması adına yurt dışındaki maçlarıyla ilgili uyardı.
TFF'nin yaptığı açıklamada, "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
SPOR
TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil
8 Mart, 14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала