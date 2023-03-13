https://sputniknews.com.tr/20230313/tffden-yurt-disindaki-maclarla-ilgili-bilet-uyarisi-1068182270.html
TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı
TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı
TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece 'www.tff.org' internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:07+0300
2023-03-13T13:07+0300
2023-03-13T13:13+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
bilet
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) mağduriyet yaşanmaması adına yurt dışındaki maçlarıyla ilgili uyardı. TFF'nin yaptığı açıklamada, "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tff-baskani-buyukeksi-play-offun-olmasi-mumkun-degil-1067984327.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), bilet, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), bilet, maç
TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı
13:07 13.03.2023 (güncellendi: 13:13 13.03.2023) Abone ol
TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece 'www.tff.org' internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) mağduriyet yaşanmaması adına yurt dışındaki maçlarıyla ilgili uyardı.
TFF'nin yaptığı açıklamada, "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.