https://sputniknews.com.tr/20230313/tdg-muduru-dincer-yapilarin-rontgenini-cekiyoruz-gokdelenler-icin-zorunlu-hale-getirildi-1068186791.html

TDG Müdürü Dinçer: Yapıların röntgenini çekiyoruz, gökdelenler için zorunlu hale getirildi

TDG Müdürü Dinçer: Yapıların röntgenini çekiyoruz, gökdelenler için zorunlu hale getirildi

Yapıların anlık durum takiplerini yaparak veriler ürettiklerini açıklayan TDG Müdürü Derya Dinçer bu cihazları Türkiye’ye getiren ilk şirket olduklarını... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:29+0300

2023-03-13T14:29+0300

2023-03-13T14:29+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

deprem

bina

röntgen

gökdelen

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Teknik Destek Grubu (TDG) Deprem ve Yapı İzleme Şirketi Müdürü Derya Dinçer, Q Charge Kıdemli Direktörü Çağatay Fırat, E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği Üyesi Hasan Kapaklı Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk oldular.Derya Dinçer: ‘Yapıların anlık olarak davranışlarını ve durumlarını ölçüyoruz’TDG’nin sosyal fayda üreten teknoloji geliştirmek mottosu ile hareket ettiğini belirten Deprem ve Yapı İzleme Şirketi Müdürü Derya Dinçer özellikle İnşaat ve Deprem mühendisliği alanlarında yenilikçi bir bakış açısına sahip olduklarını söyledi. Derya Dinçer şu açıklamaları yaptı:‘TDG Deprem ve Yapı İzleme Şirketi olarak dünyada 6-7 tane, Türkiye’de ise tek yerli üretici olan bir firmayız. Biz yapılara çeşitli ivme ölçerler yerleştiriyoruz ve yapıların anlık olarak davranışlarını, durumlarını ölçüyoruz ve veriler üretiyoruz. Örneğin, İstanbul’da yüksek katlı bir binayı izledik ve 5.4 büyüklüğünde olan bir depremin ardından verilerimizi bina sakinleri ile paylaştık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Her yapının bir dinamik kimliği vardır ve bizim cihazlarımız da anlık olarak yapıların röntgenini çekiyor. Yapıda bir sorun olduğunu düşünürsek de detaylı incelemeler yapıyoruz. 2019 yılında yayımlanan yeni deprem yönetmeliğine göre, geliştirdiğimiz yapı sağlığı izleme cihazlarımız 35 kat ve 105 metre üzeri yapılarda ve yeni yapılan şehir hastanelerinde zorunlu hale getirildi.’Hasan Kapaklı: ‘İmmün yetmezliği olan hastalar enfeksiyonlara daha yatkın’Deprem bölgesinde İmmün yetmezliği olan hastalar için önlemler alınması gerektiğini belirten Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği Üyesi Hasan Kapaklı şu uyarılarda bulundu:‘İmmün yetmezliği olan hastalar diğer bireylere göre enfeksiyonlara çok daha yatkın olduğundan sanitasyon ve hijyen önerilerine mümkün olan en üst seviyede dikkat edilmesi gerekiyor. Enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik temiz içme suyuna erişim, uygun barınma, atık yönetimi, izolasyon için ek önlemler alınması da hayati bir önem taşıyor. Bunlara ek olarak maske kullanımına ve el temizliğine de her ortamda dikkat etmek, hastalıklara yakalanmama konusunda önleyici bir rol üstleniyor.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo, deprem, bina, röntgen, gökdelen