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https://sputniknews.com.tr/20230313/suudi-arabistan-hafta-sonu-tatilini-3-gune-cikarmayi-planliyor-1068197078.html
Suudi Arabistan, hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyor
Suudi Arabistan, hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyor
Suudi Arabistan, çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye giderek hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı planlıyor. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:16+0300
2023-03-13T17:16+0300
dünya
dubai
suudi arabistan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
çalışma saatleri
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Dubai merkezli Yerel Al Madina gazetesine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkede hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı düşünüyor. Twitter'da yapılan bir araştırmaya yanıt veren bakanlık, istihdamı artırmak ve piyasayı yerel ve uluslararası yatırımlar için daha çekici hale getirmek için iş gücü sistemini incelediğini ve düzenlemeleri gözden geçirdiğini belirtti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere iş günlerini pazartesi - perşembe günleri 07:30 ile 15:30, Cuma günü ise 7.30 ile 15 arası olmak üzere 4 buçuk günlük bir çalışma sistemiyle bir ilk olmuştu.Öte yandan, Umman'ın da üç günlük bir hafta sonu tatili planladığı öğrenildi. Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olduğunu ve bu teklifin incelenip müzakereye açılmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.
dubai
suudi arabistan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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dubai, suudi arabistan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), çalışma saatleri
dubai, suudi arabistan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), çalışma saatleri

Suudi Arabistan, hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyor

17:16 13.03.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Suudi Arabistan, çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye giderek hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı planlıyor.
Dubai merkezli Yerel Al Madina gazetesine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkede hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı düşünüyor.
Twitter'da yapılan bir araştırmaya yanıt veren bakanlık, istihdamı artırmak ve piyasayı yerel ve uluslararası yatırımlar için daha çekici hale getirmek için iş gücü sistemini incelediğini ve düzenlemeleri gözden geçirdiğini belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere iş günlerini pazartesi - perşembe günleri 07:30 ile 15:30, Cuma günü ise 7.30 ile 15 arası olmak üzere 4 buçuk günlük bir çalışma sistemiyle bir ilk olmuştu.
Öte yandan, Umman'ın da üç günlük bir hafta sonu tatili planladığı öğrenildi. Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olduğunu ve bu teklifin incelenip müzakereye açılmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.
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