https://sputniknews.com.tr/20230313/sulama-goleti-patladi-beldeyi-sel-aldi-1068190398.html

Sulama göleti patladı, beldeyi sel aldı

Sulama göleti patladı, beldeyi sel aldı

Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde sulama göleti setinin yıkılması sonucu yüzlerce dönüm tarım arazisi ve bazı araçlar zarar gördü. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T15:12+0300

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türkiye

bitlis

sel

gölet

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Gece saatlerinde mahallenin üst kısmında bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılması sonucu mahalle su altında kaldı.Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu bir evin altındaki garajda bulunan 3 traktör ile 20 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak duran minibüs kullanılamaz hale geldi.Yüzlerce dönüm tarım arazisinin ve ağaçların zarar gördüğü mahallede, bazı ahırlar su altında kaldı, 4 hayvan telef oldu.Vatandaşların ahırlarında biriken su ve çamuru temizlediği mahallede, Yolalan Belde Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri de hasar tespit çalışması yürüttü.'Felaket yaşadık'Mahalle sakinlerinden Hayrettin Korkmaz, gazetecilere, gece sulama göleti setinin yıkılması sonucu mahalleyi su bastığını söyledi.Korkmaz, "Arsalarımız, arabalarımız ve traktörlerimiz zarar gördü. Hayvanlarımız telef oldu. Mahallenin yarısını su bastı. Adeta bir felaket yaşadık." dedi.Dün gölete gittiğini anlatan Saadettin Korkmaz ise, "Belediyeden kepçe aldık ve vanayı açmaya çalıştık ama yapamadık. Sel olabileceğine ihtimal vermedik. Gece saatlerinde göletin seti yıkıldı. Arabamız, traktörlerimiz ve arsalarımız zarar gördü, hayvanlarımız telef oldu. Devletten yardım bekliyoruz." diye konuştu.Minibüsü kullanılmaz hale gelen İsmail Çağlayan ise selde minibüsünün sürüklendiğini, hayvanlarının bulunduğu ahırı su bastığını aktardı.Traktöründe hasar oluşan Ramazan Aktay da mahallede büyük zararın meydana geldiğini, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

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