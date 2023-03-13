https://sputniknews.com.tr/20230313/semih-sayginer-19-sene-sonra-tekrar-ekip-olup-dunya-sampiyonu-olmak-bizi-cok-mutlu-etti-1068200697.html

Semih Saygıner: 19 sene sonra tekrar ekip olup, dünya şampiyonu olmak bizi çok mutlu etti

Semih Saygıner: 19 sene sonra tekrar ekip olup, dünya şampiyonu olmak bizi çok mutlu etti

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda zirveye çıkan, Semih Saygıner-Tayfun Taşdemir ikilisi, şampiyonluk kupasıyla birlikte... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T19:16+0300

2023-03-13T19:16+0300

2023-03-13T19:16+0300

bilardo

spor

semih saygıner

dünya şampiyonası

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Dünya şampiyonu bilardocular Semih Saygıner-Tayfun Taşdemir ikilisi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İlk olarak söz alan Semih Saygıner, dünya şampiyonu olmanın çok ayrıcalıklı olduğunu ve bilardo branşında Türkiye'nin milli takımlar düzeyinde dünyada 1 numara olduğunu ifade etti.Türkiye'nin dünyada bilardoyu domine etmesinin sonuçlarının şampiyonluklar olduğunu da sözlerine ekleyen Semih Saygıner, turnuvanın kendileri için çok özel geçtiğini belirterek şunları söyledi:'Tayfun ile olması çok özeldi'Dünya şampiyonu olmanın emek ve çalışma istediğini ve bunun için çok çalıştıklarını da dile getiren Semih Saygıner, "Tayfun, ben ve diğer sporcu arkadaşlarımız, sonuna kadar mücadele eden, çok iyi hazırlanan, spora önem veren, bilardonun spor olarak anılmasına katkıda bulunan bir camiayız. Gençlerde dünya şampiyonu olan Burak Haşhaş gibi bu spora önem veren, bundan 15 sene sonra da dünya şampiyonlukları getiren isimlerin olması için çalışıyoruz. Çok duygusal bir turnuva yaşadım. 59 yaşına girdim. Belki de son kez yaşayacağım bunu. Çünkü bilardo gibi bir sporda sürekli başarı çok zordur. Rakibiniz oynarken oturuyorsunuz, herkes şampiyon olmak istiyor. Benim için çok özeldi, Tayfun ile olması çok özeldi. Çünkü ilk şampiyonluğu onunla 19 sene önce yaşadım. Neredeyse insanların hayattan elini çektiği bir yaşta bu şampiyonluğu ülkeme getirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.Tayfun Taşdemir: Bu şampiyonluk çok daha farklıydıSemih Saygıner'in ardından konuşan Tayfun Taşdemir de, üst üste 3. kez gelen bu başarıda emeği bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.Kazanılması gereken çok turnuva olduğunu da ifade eden Taşdemir, "İnşallah nice başarılara diyorum. Yeni başarıları ülkemizle paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Milli takımlarda ilk şampiyonluğunu Semih Saygıner'le yaşadığını da söyleyen Tayfun Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:İki isim açıklamalarının ardından basın mensuplarına poz verdi.

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bilardo , semih saygıner, dünya şampiyonası