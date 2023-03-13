https://sputniknews.com.tr/20230313/sehir-plancilari-odasi-baskani-ulkemizin-bize-en-cok-ihtiyac-duydugu-donemde-disari-itildik-1068185005.html

Şehir Plancıları Odası Başkanı: ‘Ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde dışarı itildik’

Şehir Plancıları Odası Başkanı: ‘Ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde dışarı itildik’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeni yapılaşma alanlarının doğru planlanması gerektiğini belirten Gencay Serter, ‘Cumhuriyet tarihinden bu... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:06+0300

2023-03-13T14:06+0300

2023-03-13T14:06+0300

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konut

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Şehir Plancıları Odası Başkanı: ‘Ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde dışarı itildik’ Şehir Plancıları Odası Başkanı: ‘Ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde dışarı itildik’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak deprem bölgesinde planlanan yapılaşma alanları ile ilgili uyarılarda bulundu. Gencay Serter 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin planlama sürecini devre dışı bıraktığını belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Cumhurbaşkanlığı’nın 126 numaralı kararnamesi ile hızlı hareket etmek için bütün planlama süreci devre dışı bırakılmış ve şehir planlama meslek disiplini tamamen dışarı itilmiş durumdadır. Cumhuriyet tarihinden bu güne ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde dışarı itildik. Sadece konut ve zemin etüdü üzerinden bir değerlendirmenin yapıldığı yanıltıcı ve sığ bir bakış açısı ile karşı karşıyayız. Sadece konut yapılarak kentlerin ayağa kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kentler ticaretiyle, sanatıyla, sanayisi ile bir bütün ve karmaşık yapılardır. Bu karmaşık yapıyı çözümlemek için uzun vadeli perspektif içerisinde planlama gereklidir.’Gencay Serter: ‘Bir kentte yapılaşabilmenin tek belirleyici kıstası zemin etütleri değildir’Gencay Serter yaşanılan bir afetten sonra diğer afet risklerinin de unutulmaması gerektiğini belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Bir kentte yapılaşabilmenin tek belirleyici kıstası zemin etütleri değildir. Yaşanılan bir afetten sonra diğer afet risklerinin de unutulmaması gereklidir. Orman yangınları, sel ve taşkınlar, kuraklık riski ve gıda krizi gibi durumları da düşünmek zorundayız. Deprem bölgesindeki kentlerimizin ekonomisi tarıma dayalı iken oradaki tarım alanlarını yapılaşmaya açmak bu kentlerde ekonomik anlamda çöküş yaratacaktır.’

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, tmmob şehir plancıları odası, deprem, konut, аудио