https://sputniknews.com.tr/20230313/secim-takviminin-baslangic-tarihi-belli-oldu-1068175927.html
Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:00+0300
2023-03-13T12:00+0300
2023-03-13T12:02+0300
politika
ysk
cumhurbaşkanlığı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c54e577b20fce6604b0c75872da8943b.jpg
YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230313/mansur-yavas-yeni-twitter-hesabi-acti-1068175794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_579970f7e7750f0a61fc48e422244afb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, cumhurbaşkanlığı, seçim
ysk, cumhurbaşkanlığı, seçim
Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
12:00 13.03.2023 (güncellendi: 12:02 13.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.
YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:
"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."