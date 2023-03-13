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Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:00+0300
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politika
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cumhurbaşkanlığı
seçim
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YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:
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ysk, cumhurbaşkanlığı, seçim
ysk, cumhurbaşkanlığı, seçim

Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu

12:00 13.03.2023 (güncellendi: 12:02 13.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.
YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:
"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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