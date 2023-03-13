https://sputniknews.com.tr/20230313/rusya-ve-bm-temsilcileri-tahil-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-gorusmelerine-cenevrede-basladi-1068197610.html
Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmelerine Cenevre’de başladı
Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmelerine Cenevre’de başladı
Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin, tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığına ilişkin görüşmelerinin Cenevre’de başladığı belirtildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:33+0300
2023-03-13T17:33+0300
2023-03-13T17:33+0300
ukrayna krizi
rusya
bm
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
tahıl ihracatı
anlaşma
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Rusya’nın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilciği’nden bir kaynak, Sputnik haber ajansına açıklamasında, tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığının ele alındığı görüşmelerin yerel saatle 11.00’de (TSİ 13.00) başladığını söyledi.Kaynak, görüşmelerin nasıl ilerlediğine ilişkin bir bilgi vermedi.Cenevre’deki görüşmelerde Rusya’yı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in temsil ettiği biliniyor. Söz konusu görüşmelere Birleşmiş Milletler adına da Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Birleşmiş Milletler’in ticaret akışlarını izleyen kuruluşu UNCTAD’ın Genel Sekreteri Rebecca Greenspan katılıyor.Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını içeren anlaşmalar geçen sene temmuz ayında İstanbul’da imzalanmıştı.Daha önce kasım ayında uzatılan anlaşmaların süresi 18 Mart’ta doluyor. Dolayısıyla anlaşmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın bu zamana kadar alınması gerekiyor.Rusya yetkilileri, İstanbul’da imzalanan anlaşmaları, uygulanmaları birbirine bağlı olan paket bir anlaşma olarak görüyor ve anlaşmanın Ukrayna’yla ilgili kısmının sürdürülmesi için, Rus tarım ürünleriyle ilgili kısmının da uygulanması gerektiğini belirtiyor.
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rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl ihracatı, anlaşma
rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl ihracatı, anlaşma
Rusya ve BM temsilcileri, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmelerine Cenevre’de başladı
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Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin, tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığına ilişkin görüşmelerinin Cenevre’de başladığı belirtildi.
Rusya’nın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilciği’nden bir kaynak, Sputnik haber ajansına açıklamasında, tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığının ele alındığı görüşmelerin yerel saatle 11.00’de (TSİ 13.00) başladığını söyledi.
Kaynak, görüşmelerin nasıl ilerlediğine ilişkin bir bilgi vermedi.
Cenevre’deki görüşmelerde Rusya’yı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in temsil ettiği biliniyor. Söz konusu görüşmelere Birleşmiş Milletler adına da Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Birleşmiş Milletler’in ticaret akışlarını izleyen kuruluşu UNCTAD’ın Genel Sekreteri Rebecca Greenspan katılıyor.
Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını içeren anlaşmalar geçen sene temmuz ayında İstanbul’da imzalanmıştı.
Daha önce kasım ayında uzatılan anlaşmaların süresi 18 Mart’ta doluyor. Dolayısıyla anlaşmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın bu zamana kadar alınması gerekiyor.
Rusya yetkilileri, İstanbul’da imzalanan anlaşmaları, uygulanmaları birbirine bağlı olan paket bir anlaşma olarak görüyor ve anlaşmanın Ukrayna’yla ilgili kısmının sürdürülmesi için, Rus tarım ürünleriyle ilgili kısmının da uygulanması gerektiğini belirtiyor.