https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyona-katilimlarindan-dolayi-cecen-guclere-tesekkur-etti--1068188361.html

Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçen güçlere teşekkür etti

Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçen güçlere teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçen güçlerin Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’a teşekkür... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:48+0300

2023-03-13T14:48+0300

2023-03-13T14:50+0300

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ukrayna

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vladimir putin

ramzan kadirov

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de bir araya geldiği Çeçenistan lideri Kadirov ile görüşmesi sırasında, “(Çeçenistan’ın başkenti) Groznıy gelişmeyi sürdürüyor. Kentin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin geri kalanı gibi sürekli geliştiğini biliyorum. Siz de bunun için kişisel olarak çok şey yapıyorsunuz, bunu da biliyorum. Bölgeniz hem manevi hem de maddi açıdan gelişip güçleniyor” dedi. Putin, Kadirov’a hitaben, “Güçlerinizin özel askeri operasyon alanında savaştığını görüyorum, onlara en iyi dileklerimi iletin, onlara çok teşekkür ederim” diye ekledi. Kadirov da Putin’in bu sözlerine karşılık, “Çeçen güçleri özel askeri operasyon alanında emirlerinizin her birini yerine getiriyorlar ve sonuna kadar gitmeye kararlılar. Çeçenistan sakinleri özel askeri operasyonu tamamıyla destekliyorlar ve operasyonun hedeflerine ulaşılması gerektiğine inanıyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi. Rusya Devlet Başkanı da “Bundan şüphem yok” ifadeleriyle karşılık verdi.

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rusya, ukrayna, çeçen, vladimir putin, ramzan kadirov