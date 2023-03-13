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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyona-katilimlarindan-dolayi-cecen-guclere-tesekkur-etti--1068188361.html
Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçen güçlere teşekkür etti
Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçen güçlere teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçen güçlerin Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’a teşekkür... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:48+0300
2023-03-13T14:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
çeçen
vladimir putin
ramzan kadirov
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de bir araya geldiği Çeçenistan lideri Kadirov ile görüşmesi sırasında, “(Çeçenistan’ın başkenti) Groznıy gelişmeyi sürdürüyor. Kentin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin geri kalanı gibi sürekli geliştiğini biliyorum. Siz de bunun için kişisel olarak çok şey yapıyorsunuz, bunu da biliyorum. Bölgeniz hem manevi hem de maddi açıdan gelişip güçleniyor” dedi. Putin, Kadirov’a hitaben, “Güçlerinizin özel askeri operasyon alanında savaştığını görüyorum, onlara en iyi dileklerimi iletin, onlara çok teşekkür ederim” diye ekledi. Kadirov da Putin’in bu sözlerine karşılık, “Çeçen güçleri özel askeri operasyon alanında emirlerinizin her birini yerine getiriyorlar ve sonuna kadar gitmeye kararlılar. Çeçenistan sakinleri özel askeri operasyonu tamamıyla destekliyorlar ve operasyonun hedeflerine ulaşılması gerektiğine inanıyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi. Rusya Devlet Başkanı da “Bundan şüphem yok” ifadeleriyle karşılık verdi.
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rusya, ukrayna, çeçen, vladimir putin, ramzan kadirov
rusya, ukrayna, çeçen, vladimir putin, ramzan kadirov

Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçen güçlere teşekkür etti

14:48 13.03.2023 (güncellendi: 14:50 13.03.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Ramzan Kadirov
Vladimir Putin- Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçen güçlerin Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımlarından dolayı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’a teşekkür etti. Kadirov da ‘Çeçen güçlerin Putin’i hayal kırıklığına uğratmayacaklarını’ belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de bir araya geldiği Çeçenistan lideri Kadirov ile görüşmesi sırasında, “(Çeçenistan’ın başkenti) Groznıy gelişmeyi sürdürüyor. Kentin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin geri kalanı gibi sürekli geliştiğini biliyorum. Siz de bunun için kişisel olarak çok şey yapıyorsunuz, bunu da biliyorum. Bölgeniz hem manevi hem de maddi açıdan gelişip güçleniyor” dedi.
Putin, Kadirov’a hitaben, “Güçlerinizin özel askeri operasyon alanında savaştığını görüyorum, onlara en iyi dileklerimi iletin, onlara çok teşekkür ederim” diye ekledi.
Kadirov da Putin’in bu sözlerine karşılık, “Çeçen güçleri özel askeri operasyon alanında emirlerinizin her birini yerine getiriyorlar ve sonuna kadar gitmeye kararlılar. Çeçenistan sakinleri özel askeri operasyonu tamamıyla destekliyorlar ve operasyonun hedeflerine ulaşılması gerektiğine inanıyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi.
Rusya Devlet Başkanı da “Bundan şüphem yok” ifadeleriyle karşılık verdi.
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