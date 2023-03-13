https://sputniknews.com.tr/20230313/pariste-sokaklar-cop-yiginlariyla-doldu-1068192101.html
Paris'te sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Paris'te sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T15:42+0300
2023-03-13T15:42+0300
2023-03-13T15:42+0300
dünya
fransa
çöp
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068192167_0:220:2731:1756_1920x0_80_0_0_72c57e911d7914f2996b9dbc25a661fc.jpg
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin 'güvenlik' ve 'sağlık' sorunu teşkil ettiğini söyledi. Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve zorla işe dönme prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı. Söz konusu prosedür kapsamında, 'kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda' çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor. Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro ceza uygulanabiliyor. Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/almanyada-yuzlerce-ucus-iptal-1068191721.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068192167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4524ce29724ca7f88acc3377a0f51b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, çöp, grev
Paris'te sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Abone ol
Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin 'güvenlik' ve 'sağlık' sorunu teşkil ettiğini söyledi.
Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve zorla işe dönme prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.
Söz konusu prosedür kapsamında, 'kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda' çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.
Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro ceza uygulanabiliyor.
Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.