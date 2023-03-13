https://sputniknews.com.tr/20230313/pariste-sokaklar-cop-yiginlariyla-doldu-1068192101.html

Paris'te sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Paris'te sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T15:42+0300

2023-03-13T15:42+0300

2023-03-13T15:42+0300

dünya

fransa

çöp

grev

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin 'güvenlik' ve 'sağlık' sorunu teşkil ettiğini söyledi. Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve zorla işe dönme prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı. Söz konusu prosedür kapsamında, 'kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda' çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor. Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro ceza uygulanabiliyor. Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230313/almanyada-yuzlerce-ucus-iptal-1068191721.html

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