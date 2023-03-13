https://sputniknews.com.tr/20230313/omer-celik-cumhur-ittifakinin-buyumesi-ve-guclenmesiyle-ilgili-temas-trafigi-devam-ediyor-1068194078.html
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor" açıklamasında bulundu. Çelik ayrıca, "Görüşmeler... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T16:21+0300
2023-03-13T16:21+0300
2023-03-13T16:22+0300
politika
ömer çelik
ak parti
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1068194078.jpg?1678713762
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şöyle:"Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor. BBP zaten ittifakın bir parçası ve yeniden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. İstişareler devam ediyor.Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz.Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret oldu. Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti, cumhur ittifakı
ömer çelik, ak parti, cumhur ittifakı
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor
16:21 13.03.2023 (güncellendi: 16:22 13.03.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor" açıklamasında bulundu. Çelik ayrıca, "Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor. BBP zaten ittifakın bir parçası ve yeniden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. İstişareler devam ediyor.
Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz.
Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret oldu. Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz."