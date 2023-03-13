https://sputniknews.com.tr/20230313/omer-celik-cumhur-ittifakinin-buyumesi-ve-guclenmesiyle-ilgili-temas-trafigi-devam-ediyor-1068194078.html

Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor

Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor" açıklamasında bulundu. Çelik ayrıca, "Görüşmeler... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T16:21+0300

2023-03-13T16:21+0300

2023-03-13T16:22+0300

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cumhur ittifakı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şöyle:"Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor. BBP zaten ittifakın bir parçası ve yeniden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. İstişareler devam ediyor.Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz.Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret oldu. Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz."

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ömer çelik, ak parti, cumhur ittifakı