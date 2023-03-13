Nevşin Mengü: İktidar cenahında en aktif çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun

“Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan, en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Böyle TT olan videolar, Cumhurbaşkanı ile ilgili, tam nokta atışı. Şu anda Türkiye büyük bir yıkımdan geçiyor, Nebati ne zaman açıklama yapsa skandal oluyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. O yüzden en başarılı çalışan Altun, bunun altını çizeyim."