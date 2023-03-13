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Nevşin Mengü: İktidar cenahında en aktif çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Nevşin Mengü: İktidar cenahında en aktif çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında “Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan en de başarılı çalışan kesinlikle... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:10+0300
2023-03-13T17:10+0300
politika
nevşin mengü
fahrettin altun
sosyal medya
hükümet
iletişim başkanlığı
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Gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'büyük bir yıkımdan geçtiğini' belirtti ve bu süreçte 'en başarılı çalışan ismin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu' dile getirdi.Nevşin Mengü, Youtube üzerinden yaptığı yayında şu ifadeleri de kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230225/iletisim-baskani-altun-depremler-surecini-kathimeriniye-anlatti-1067490330.html
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nevşin mengü, fahrettin altun, sosyal medya, hükümet, iletişim başkanlığı
nevşin mengü, fahrettin altun, sosyal medya, hükümet, iletişim başkanlığı

Nevşin Mengü: İktidar cenahında en aktif çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun

17:10 13.03.2023
© Fotoğraf : CNN Türk / Nevşin Mengü
Nevşin Mengü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Fotoğraf : CNN Türk /
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Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında “Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'büyük bir yıkımdan geçtiğini' belirtti ve bu süreçte 'en başarılı çalışan ismin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu' dile getirdi.
Nevşin Mengü, Youtube üzerinden yaptığı yayında şu ifadeleri de kullandı:

“Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan, en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Böyle TT olan videolar, Cumhurbaşkanı ile ilgili, tam nokta atışı. Şu anda Türkiye büyük bir yıkımdan geçiyor, Nebati ne zaman açıklama yapsa skandal oluyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. O yüzden en başarılı çalışan Altun, bunun altını çizeyim."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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