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Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:10+0300
2023-03-13T14:10+0300
dünya
nepal
dağcılık
everest dağı
yalnızlık
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CNN'in haberine göre, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." ifadelerini kullandı.Lamichhane, "Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor." dedi.Derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini kaydeden Lamichhane, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını aktardı.Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230128/noroloji-uzmani-yalnizlik-sizin-tercihiniz-degilse-ve-uzun-suruyorsa-beyin-sagliginiz-risk-altinda-1066293637.html
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nepal, dağcılık, everest dağı, yalnızlık
nepal, dağcılık, everest dağı, yalnızlık

Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

14:10 13.03.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko / Lonely Planet'in 2019 Seyahat Listesi
Lonely Planet'in 2019 Seyahat Listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko /
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Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi.
CNN'in haberine göre, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.
Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." ifadelerini kullandı.
Lamichhane, "Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor." dedi.
Derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini kaydeden Lamichhane, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını aktardı.
Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.
8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
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