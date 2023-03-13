https://sputniknews.com.tr/20230313/muharrem-inceye-asigiz-tweetlerinin-altindan-bot-hesaplar-cikti-1068183850.html

'Muharrem İnce'ye Aşığız' tweet'lerinin altından bot hesaplar çıktı

'Muharrem İnce'ye Aşığız' tweet'lerinin altından bot hesaplar çıktı

Twitter'de gündem olan etiketlerin sahte hesaplar tarafından yapılıp yapılmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) adlı Twitter hesabı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:46+0300

2023-03-13T13:46+0300

2023-03-13T13:46+0300

politika

muharrem ince

bot hesap

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Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'nin son zamanlarda sosyal medyadaki görünürlüğü artarken İnce, bu durumla ilgili, "Bir otobüs, bir telefon. Hepsi bu" demişti.Fake Trend Alert adlı Twitter hesabı, dün paylaştığı bir incelemede, "Muharremİnceye Aşığız" başlıklı tag çalışmasında çok sayıda, "bot hesabın" eşlik ettiğini saptadı.Bunu bildirdiği andan itibaren çok sayıda bildirim aldığını belirten hesaptan yapılan açıklamada, "Botlar gerçek ve işte verilerinin bir anlık görüntüsü. Onları kimin yönettiğini bilmiyorum" denildi.

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2023

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Sputnik Türkiye

muharrem ince, bot hesap