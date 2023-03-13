Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230313/muharrem-inceye-asigiz-tweetlerinin-altindan-bot-hesaplar-cikti-1068183850.html
'Muharrem İnce'ye Aşığız' tweet'lerinin altından bot hesaplar çıktı
'Muharrem İnce'ye Aşığız' tweet'lerinin altından bot hesaplar çıktı
Twitter'de gündem olan etiketlerin sahte hesaplar tarafından yapılıp yapılmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) adlı Twitter hesabı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:46+0300
2023-03-13T13:46+0300
politika
muharrem ince
bot hesap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066366639_3:0:1025:575_1920x0_80_0_0_65d0ebdafbfb349d7e1219fbd8e5a9f6.jpg
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'nin son zamanlarda sosyal medyadaki görünürlüğü artarken İnce, bu durumla ilgili, "Bir otobüs, bir telefon. Hepsi bu" demişti.Fake Trend Alert adlı Twitter hesabı, dün paylaştığı bir incelemede, "Muharremİnceye Aşığız" başlıklı tag çalışmasında çok sayıda, "bot hesabın" eşlik ettiğini saptadı.Bunu bildirdiği andan itibaren çok sayıda bildirim aldığını belirten hesaptan yapılan açıklamada, "Botlar gerçek ve işte verilerinin bir anlık görüntüsü. Onları kimin yönettiğini bilmiyorum" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066366639_130:0:897:575_1920x0_80_0_0_9a8c7d352ef347b78f6208d09254f285.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, bot hesap
muharrem ince, bot hesap

'Muharrem İnce'ye Aşığız' tweet'lerinin altından bot hesaplar çıktı

13:46 13.03.2023
© İHA Muharrem İnce
 Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Twitter'de gündem olan etiketlerin sahte hesaplar tarafından yapılıp yapılmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) adlı Twitter hesabı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili bir etikete çok sayıda bot hesabın destek verdiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'nin son zamanlarda sosyal medyadaki görünürlüğü artarken İnce, bu durumla ilgili, "Bir otobüs, bir telefon. Hepsi bu" demişti.
Fake Trend Alert adlı Twitter hesabı, dün paylaştığı bir incelemede, "Muharremİnceye Aşığız" başlıklı tag çalışmasında çok sayıda, "bot hesabın" eşlik ettiğini saptadı.
Bunu bildirdiği andan itibaren çok sayıda bildirim aldığını belirten hesaptan yapılan açıklamada, "Botlar gerçek ve işte verilerinin bir anlık görüntüsü. Onları kimin yönettiğini bilmiyorum" denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала