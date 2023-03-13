https://sputniknews.com.tr/20230313/mhpli-il-baskanlari-17-19-martta-kampa-giriyor-1068182716.html
MHP, 14 Mayıs seçimleri için 17-19 Mart'ta kampa giriyor
MHP, 14 Mayıs seçimleri için 17-19 Mart'ta kampa giriyor
MHP'li il başkanları 17-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:24+0300
2023-03-13T13:24+0300
2023-03-13T13:24+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor.Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenecek kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden katılım sağlayacak il, ilçe ve belde belediye başkanlarının gündemi, seçim hazırlıkları ve deprem bölgesine ilişkin konulardan oluşacak.MHP'nin Antalya kampının 17 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışı ve 19 Mart Pazar günü kapanışında Genel Başkan Bahçeli'nin yapacağı konuşmaların basına açık olması bekleniyor. Kampta, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
MHP, 14 Mayıs seçimleri için 17-19 Mart'ta kampa giriyor
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MHP'li il başkanları 17-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.
MHP'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor.
Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenecek kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden katılım sağlayacak il, ilçe ve belde belediye başkanlarının gündemi, seçim hazırlıkları ve deprem bölgesine ilişkin konulardan oluşacak.
MHP'nin Antalya kampının 17 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışı ve 19 Mart Pazar günü kapanışında Genel Başkan Bahçeli'nin yapacağı konuşmaların basına açık olması bekleniyor. Kampta, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak.