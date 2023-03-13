https://sputniknews.com.tr/20230313/mhpli-il-baskanlari-17-19-martta-kampa-giriyor-1068182716.html

MHP, 14 Mayıs seçimleri için 17-19 Mart'ta kampa giriyor

MHP, 14 Mayıs seçimleri için 17-19 Mart'ta kampa giriyor

MHP'li il başkanları 17-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:24+0300

2023-03-13T13:24+0300

2023-03-13T13:24+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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MHP'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor.Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenecek kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden katılım sağlayacak il, ilçe ve belde belediye başkanlarının gündemi, seçim hazırlıkları ve deprem bölgesine ilişkin konulardan oluşacak.MHP'nin Antalya kampının 17 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışı ve 19 Mart Pazar günü kapanışında Genel Başkan Bahçeli'nin yapacağı konuşmaların basına açık olması bekleniyor. Kampta, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli