https://sputniknews.com.tr/20230313/meksikada-bara-silah-ve-el-yapimi-patlayicilarla-saldiri-9-olu-10-yarali--1068162915.html

Meksika’da bara silah ve el yapımı patlayıcılarla saldırı: 9 ölü, 10 yaralı

Meksika’da bara silah ve el yapımı patlayıcılarla saldırı: 9 ölü, 10 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırının içerdeki yüksek... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T00:43+0300

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Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki El Estadio adlı bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların, bara girerek etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırıda yanlarında getirdikleri ev yapımı patlayıcıları kullandıkları ifade edildi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi. Saldırıda, siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtilirken, bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi.Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken, saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

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