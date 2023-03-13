https://sputniknews.com.tr/20230313/mansur-yavas-yeni-twitter-hesabi-acti-1068175794.html
Mansur Yavaş yeni Twitter hesabı açtı
Mansur Yavaş yeni Twitter hesabı açtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek seçim dönemi için yeni... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T11:57+0300
2023-03-13T11:57+0300
2023-03-13T11:57+0300
politika
mansur yavaş
abb
twitter
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut Twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni Twitter hesabı açtığını duyurdu.Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili duyuruları yeni hesaptan yapacağını söyledi.Mansur Yavaş yeni açılan hesabın: @mansuryavas23 olduğunu açıkladı.
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mansur yavaş, abb, twitter
mansur yavaş, abb, twitter
Mansur Yavaş yeni Twitter hesabı açtı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek seçim dönemi için yeni Twitter hesabı açtığını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut Twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni Twitter hesabı açtığını duyurdu.
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili duyuruları yeni hesaptan yapacağını söyledi.
Mansur Yavaş yeni açılan hesabın: @mansuryavas23 olduğunu açıkladı.