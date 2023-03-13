https://sputniknews.com.tr/20230313/mansur-yavas-yeni-twitter-hesabi-acti-1068175794.html

Mansur Yavaş yeni Twitter hesabı açtı

Mansur Yavaş yeni Twitter hesabı açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek seçim dönemi için yeni... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

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politika

mansur yavaş

abb

twitter

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevcut Twitter hesabından sadece Ankara ile ilgili duyuruları yaptığını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni Twitter hesabı açtığını duyurdu.Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili duyuruları yeni hesaptan yapacağını söyledi.Mansur Yavaş yeni açılan hesabın: @mansuryavas23 olduğunu açıkladı.

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mansur yavaş, abb, twitter