https://sputniknews.com.tr/20230313/konteyneri-tahliye-etmesi-istenen-izmirli-depremzede-sabah-cevik-kuvvet-gelecek-ve-beni-cikaracak-1068203398.html
Konteyneri tahliye etmesi istenen İzmirli depremzede: Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni çıkaracak
Konteyneri tahliye etmesi istenen İzmirli depremzede: Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni çıkaracak
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yerleştirileceği İzmir Bayraklı'daki konteyner kentte yaşayan İzmir depreminin afetzedelerinden... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T20:42+0300
2023-03-13T20:42+0300
2023-03-13T20:42+0300
radyo
akşam postasi
konteyner
izmir
kahramanmaraş
depremzede
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Maraş depremlerinde evlerini kaybeden depremzedeler 28 ay önce İzmir’de yaşanan deprem sonrası Bayraklı’da kurulan konteyner kente yerleştirilecek. 2 yılı aşkın süredir burada yaşayan İzmirli kiracı depremzedelere tahliye tebligatı gitti. O depremzedelerden Meryem Tülin Yumlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Yumlu, “Depremden hemen önce bin liraya ev bulabiliyorken şu an kira fiyatları on bin liranın üzerinde. Bizim bu paraları karşılayabilecek gücümüz yok. Bizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkaracak. Böyle bir hak var mı?” dedi.Meryem Tülin Yumlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:En azından bir yıl daha uzatsınlarBizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkacak. Böyle bir hak var mı? resmi olarak bana tebligat bile gelmedi. Tek başına yaşayan erkek ve kadınlar şu an kapının önüne konuluyor. Ayrımcılık yapıldı, zorumuza giden ve onurumuzu kıran da bu oldu. Kapımızın önüne çadır kurup oturacağız. Bir hafta sonra da diğer aileleri de çıkartacaklar. Hepimizin isteği TOKİ’den ev sahibi olabilmek. Eğer bizlere TOKİ’den ev vermiyorlarsa süre bir yıl daha uzatılsın. Sürenin bir yıl daha uzatıldığına dair imzamızı atalım ki elimizde bir belgemiz olsun. Tebligat bile gönderilmeden bana, ‘buradan çıkın’ denilmesi çok ağrıma gitti.”
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, konteyner, izmir, kahramanmaraş, depremzede
radyo, konteyner, izmir, kahramanmaraş, depremzede
Konteyneri tahliye etmesi istenen İzmirli depremzede: Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni çıkaracak
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yerleştirileceği İzmir Bayraklı'daki konteyner kentte yaşayan İzmir depreminin afetzedelerinden Meryem Tülin Yumlu "Bizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkaracak. Böyle bir hak var mı?” açıklamasını yaptı.
Maraş depremlerinde evlerini kaybeden depremzedeler 28 ay önce İzmir’de yaşanan deprem sonrası Bayraklı’da kurulan konteyner kente yerleştirilecek. 2 yılı aşkın süredir burada yaşayan İzmirli kiracı depremzedelere tahliye tebligatı gitti. O depremzedelerden Meryem Tülin Yumlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Yumlu, “Depremden hemen önce bin liraya ev bulabiliyorken şu an kira fiyatları on bin liranın üzerinde. Bizim bu paraları karşılayabilecek gücümüz yok. Bizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkaracak. Böyle bir hak var mı?” dedi.
Meryem Tülin Yumlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Konteynerda yaşayıp TOKİ bekleyen 10 hane kaldı ama biz 75 haneyi kapıya koymak istiyorlar. Yarın polis zoruyla atılıyoruz. Kiracılar depremzede olarak sayılmıyor. Biz buralara gelirken depremzedeydik. İki yıldır buradayız, şimdi neden depremzede sayılmıyoruz? Derdimizi anlatıp çözüm arıyoruz. Bana bir hafta önce bir yazı gönderildi ve yazıda, ‘’bir hafta sonra boşaltacaksınız yoksa polis zoruyla çıkarılacaksınız’’ yazıyordu. Bizler zaten mağduruz. Bizlere bir başka seçenek sunulmadı, bizler de ev sahibi olmak istiyoruz. Bize TOKİ’den ev versinler kira öder gibi biz de ödeyelim. Eğer bunların hiçbiri olmayacaksa bizim biraz daha süreye ihtiyacımız var. Depremden hemen önce bin liraya ev bulabiliyorken şu an kira fiyatları on bin liranın üzerinde. Bizim bu paraları karşılayabilecek gücümüz yok.
En azından bir yıl daha uzatsınlar
Bizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkacak. Böyle bir hak var mı? resmi olarak bana tebligat bile gelmedi. Tek başına yaşayan erkek ve kadınlar şu an kapının önüne konuluyor. Ayrımcılık yapıldı, zorumuza giden ve onurumuzu kıran da bu oldu. Kapımızın önüne çadır kurup oturacağız. Bir hafta sonra da diğer aileleri de çıkartacaklar. Hepimizin isteği TOKİ’den ev sahibi olabilmek. Eğer bizlere TOKİ’den ev vermiyorlarsa süre bir yıl daha uzatılsın. Sürenin bir yıl daha uzatıldığına dair imzamızı atalım ki elimizde bir belgemiz olsun. Tebligat bile gönderilmeden bana, ‘buradan çıkın’ denilmesi çok ağrıma gitti.”