https://sputniknews.com.tr/20230313/konteyneri-tahliye-etmesi-istenen-izmirli-depremzede-sabah-cevik-kuvvet-gelecek-ve-beni-cikaracak-1068203398.html

Konteyneri tahliye etmesi istenen İzmirli depremzede: Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni çıkaracak

Konteyneri tahliye etmesi istenen İzmirli depremzede: Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni çıkaracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yerleştirileceği İzmir Bayraklı'daki konteyner kentte yaşayan İzmir depreminin afetzedelerinden... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T20:42+0300

2023-03-13T20:42+0300

2023-03-13T20:42+0300

radyo

akşam postasi

konteyner

izmir

kahramanmaraş

depremzede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg

Maraş depremlerinde evlerini kaybeden depremzedeler 28 ay önce İzmir’de yaşanan deprem sonrası Bayraklı’da kurulan konteyner kente yerleştirilecek. 2 yılı aşkın süredir burada yaşayan İzmirli kiracı depremzedelere tahliye tebligatı gitti. O depremzedelerden Meryem Tülin Yumlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Yumlu, “Depremden hemen önce bin liraya ev bulabiliyorken şu an kira fiyatları on bin liranın üzerinde. Bizim bu paraları karşılayabilecek gücümüz yok. Bizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkaracak. Böyle bir hak var mı?” dedi.Meryem Tülin Yumlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:En azından bir yıl daha uzatsınlarBizi yok sayıyorlar. Sabah çevik kuvvet gelecek ve beni konteynerdan çıkacak. Böyle bir hak var mı? resmi olarak bana tebligat bile gelmedi. Tek başına yaşayan erkek ve kadınlar şu an kapının önüne konuluyor. Ayrımcılık yapıldı, zorumuza giden ve onurumuzu kıran da bu oldu. Kapımızın önüne çadır kurup oturacağız. Bir hafta sonra da diğer aileleri de çıkartacaklar. Hepimizin isteği TOKİ’den ev sahibi olabilmek. Eğer bizlere TOKİ’den ev vermiyorlarsa süre bir yıl daha uzatılsın. Sürenin bir yıl daha uzatıldığına dair imzamızı atalım ki elimizde bir belgemiz olsun. Tebligat bile gönderilmeden bana, ‘buradan çıkın’ denilmesi çok ağrıma gitti.”

izmir

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, konteyner, izmir, kahramanmaraş, depremzede