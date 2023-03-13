https://sputniknews.com.tr/20230313/kenyada-mac-sirasinda-yildirim-isabet-eden-2-futbolcu-oldu-1068187304.html

Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti

Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti

Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:55+0300

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kenya

spor

yıldırım

ölüm

maç

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The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/hindistanda-yildirim-dusmesi-sonucu-17-kisi-oldu-1060760047.html

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kenya, yıldırım, ölüm, maç