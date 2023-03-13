https://sputniknews.com.tr/20230313/kenyada-mac-sirasinda-yildirim-isabet-eden-2-futbolcu-oldu-1068187304.html
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:55+0300
2023-03-13T14:55+0300
2023-03-13T15:04+0300
kenya
spor
yıldırım
ölüm
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/11/1049004082_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c3c8fb44ae145bb4bf8c2301cd94c214.jpg
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/hindistanda-yildirim-dusmesi-sonucu-17-kisi-oldu-1060760047.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/11/1049004082_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ccf55f421ce2ed6d493c44faf23f5fb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenya, yıldırım, ölüm, maç
kenya, yıldırım, ölüm, maç
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti
14:55 13.03.2023 (güncellendi: 15:04 13.03.2023) Abone ol
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.
Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.