https://sputniknews.com.tr/20230313/ittifaklar-genisleme-pesinde-hangi-ittifak-hangi-partiyle-gorusuyor-1068172506.html

İttifaklar genişleme peşinde: Hangi ittifak, hangi partiyle görüşüyor?

İttifaklar genişleme peşinde: Hangi ittifak, hangi partiyle görüşüyor?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 ay kaldı. İttifaklar da genişleme temaslarına hız verdi. Yeni sistemle birlikte önemleri artan oy oranları düşük... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T11:01+0300

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Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek.Seçime 2 ay kala, partiler seçim hazırlıklarına başladı. İttifaklar da genişleyerek daha fazla kesimden oy alma peşinde.Yeni sistemle birlikte oy oranı çok düşük olan partiler de önem kazandı. Söz konusu partiler artık pazarlık masasına daha güçlü oturuyor.Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan ittifakın genişletilmesi amacıyla genel başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi ile bir görüşme yapıldı.Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmak için 30 maddelik şart öne sürdüğü açıklandı. Bu maddeler arasında LGBT derneklerinin kapatılması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun ve süresiz nafakanın kaldırılması gibi şartlar bulunuyor.ANAP ile temas2018 yılında yapılan seçimlerde yüzde 0,3 oy alan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parlamento seçimleriyle ilgili görüşmelerin de sürdüğünü söyledi.Cumhur İttifakı'nı desteklemesi beklenen bir diğer parti de Anavatan Partisi (ANAP). Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önceki gün Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir görüşme yapmıştı.Demokratik Sol Parti'nin (DSP) de Cumhur İttifakı'na katılabileceği iddia edilmişti. İddialara ilişkin açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söyledi. Aksakal, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" dedi.CHP ile TİP temasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Millet İttifakı cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. Son olarak Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi. Yayımlanan bildiride "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir." denildi.Memleket Partisi'nde de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel başkan Muharrem İnce, aday olarak belirlendi. Bir ittifakta yer alıp almayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan İnce, "Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin, ama telaş yapmaya, baskı kurmaya da gerek yok." ifadelerini kullandı.

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