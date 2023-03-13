https://sputniknews.com.tr/20230313/isidin-turkiye-sorumlusu-kasim-guler-30-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1068201255.html
IŞİD'in Türkiye sorumlusu Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
IŞİD'in Türkiye sorumlusu Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler yargılandığı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T19:37+0300
2023-03-13T19:37+0300
2023-03-13T19:38+0300
türkiye
işid
kasım güler
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Terör örgütü IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 21 yıl, 'nitelikli silah bulundurma' suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Ebu Usame el Türki kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasadışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te IŞİD'e katıldığı tespit edilmişti.
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işid, kasım güler, hapis
IŞİD'in Türkiye sorumlusu Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:37 13.03.2023 (güncellendi: 19:38 13.03.2023) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.
Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.
Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 21 yıl, 'nitelikli silah bulundurma' suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Ebu Usame el Türki kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.
Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasadışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te IŞİD'e katıldığı tespit edilmişti.