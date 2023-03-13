https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-iki-yillik-savunma-butcesine-ek-5-milyar-sterlin-ayrildi-1068203679.html

İngiltere’de iki yıllık savunma bütçesine ek 5 milyar sterlin ayrıldı

İngiltere’de iki yıllık savunma bütçesine ek 5 milyar sterlin ayrıldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Ukrayna’daki çatışma bağlamında, önümüzdeki iki yılda savunma bütçesine ek 5 milyar sterlinin daha sağlanacağını belirtti. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T20:50+0300

2023-03-13T20:50+0300

2023-03-13T20:50+0300

savunma

ingiltere

asker

ordu

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İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, askeri bütçenin artırılmasına ilişkin maddenin, Birleşik Krallık’ın bugün yayınlanacak olan Güvenlik, Savunma ve Dış Politika Raporu’nun güncellenmiş haline yansıtılacağı ifade edildi.Ek bütçenin 3 milyar sterlinlik kısmının nükleer caydırıcılık kuvvetlerinin geliştirilmesine, geriye kalan meblağın da Ukrayna’ya verilen mühimmat ve silahların ikamesine yönlendirileceği belirtildi.İngiltere’nin uzun vadede savunma harcamalarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2.5’ine kadar artırmak istediği ifade edilen açıklamada, 2025’ten sonra savunma bütçesinin, durumuna bağlı olarak daha fazla artırılması yönünde revize edileceği kaydedildi.Raporun, Ukrayna’daki çatışmadan Çin’in ekonomik dayatmasına ve ülkeler arasında artan rekabete kadar ortaya çıkan jeopolitik tehditlere yanıt olduğu belirtilen açıklamada, “Raporda, Çin Komünist Partisi’nin giderek daha endişe verici askeri, mali ve diplomatik faaliyetleriyle ortaya çıkan tehditlere başa çıkmak için Çin’e yönelik yaklaşımımızı tüm ayrıntılarıyla anlatacağız. Rapor, bu tehditler karşısında İngiltere’nin ekonomik güvenliğini ve teknoloji yeteneklerini güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri ve uluslararası kalkınma önerilerini içeriyor. Başbakan, ulusal çıkarlara temelinde ve müttefiklerle koordinasyon içinde, Çin’e yönelik tutarlı, uyumlu ve sert yaklaşım geliştirmek için hükümete yeni yön belirledi” ifadesine yer verildi.İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, İngiltere’nin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde öncü rol oynamaya devam edeceği ve bununla birlikte stratejik yönünü Hint-Pasifik bölgesine çevireceği ifade edildi. Bu bağlamda, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın 13 Mart’ta ABD’nin San-Diego şehrinde Başkan Joe Biden ve Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile bir araya gelerek, AUKUS denizaltı programının yeni aşamasını değerlendirecekleri ifade edildi.Açıklamada, “Dünyanın daha istikrarsız, ülkeler arasındaki rekabetin de daha yoğun hale geldiği bu günlerde, Birleşik Krallık konumlarında sağlam durmaya hazır olmalı. Ordumuza uzun vadeli yatırım yaparak bugünün ve yarının zorluklarına hazırlıklı olacağız. Bir hasım ülkenin eylemleri karşında savunmasız kalmamamızı sağlamak için ulusal savunmamızı, ekonomik güvenliğimizi, teknolojik tedarik zincirlerimizi ve istihbaratımızı güçlendireceğiz” dendi.Açıklamada, İngiltere’nin “mevcut ve gelecekteki teknolojileri için hayati öneme sahip bileşenlere güvenli erişimini sağlamak” amacıyla ülkenin maden kaynakları geliştirme stratejisinin güncelleneceği ifade edildi. Ayrıca BBC’ye yapılan finansmanın 20 milyon sterlin artırılacağı belirtildi.

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