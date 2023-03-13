https://sputniknews.com.tr/20230313/guney-kore-abdden-20-f-35-savas-ucagi-daha-alacak-1068195634.html

Güney Kore, ABD'den 20 F-35 savaş uçağı daha alacak

Güney Kore, ABD'den 20 F-35 savaş uçağı daha alacak

Güney Kore, ABD'den 20 kadar F-35 savaş uçağı ile gemiden atılan ve hava hedeflerine karşı kullanılan Standart Füze-6 (SM-6) satın alacak. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T16:49+0300

2023-03-13T16:49+0300

2023-03-13T16:49+0300

savunma

güney kore

abd

f-35

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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore'nin 'artan askeri tehditler' karşısında caydırıcılığın artırılması maksadıyla ilave F-35'ler ve SM-6 satın alınmasını içeren büyük bir savunma projesinin bugün onaylandığını açıkladı. DAPA, Savunma Projesi Teşvik Komitesinin 2028'e kadar F-35 savaş uçağı alımına yönelik 3.75 trilyon won'luk (54 milyar 375 milyon TL) projeyi onayladığını duyurdu. Yeni projeyle Seul'ün 20 civarında F-35 daha satın almayı planladığı belirtildi. DAPA, jetlerin tedarikiyle ülkenin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı üç safhalı caydırıcılık programı olan 'Ölüm Zinciri' önleyici saldırı sistemini destekleyeceğini açıkladı. Komite ayrıca, ABD'li savunma teknolojileri şirketi Raytheon Technologies Corp. tarafından üretilen SM-6 yerden havaya füzeler için birinci aşama tedarik planını da onayladı. SM-6'ların, Güney Kore Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan 8 bin 200 tonluk Aegis muhriplerinde kullanılacağı belirtildi. Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 40 F 35A uçağı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230313/kuzey-kore-denizaltindan-2-stratejik-seyir-fuzesi-firlatildi-1068173198.html

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