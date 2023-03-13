https://sputniknews.com.tr/20230313/global-times-abdnin-askeri-harcamalari-arttikca-savas-riski-de-artiyor-1068182148.html

Global Times: ABD'nin askeri harcamaları arttıkça savaş riski de artıyor

Global Times: ABD'nin askeri harcamaları arttıkça savaş riski de artıyor

Global Times, ABD'nin dünya çapında savaş riskinin artmasından faydalandığı ve silah satışlarını artırdığını vurguladığı analiz yazısında, "ABD'nin askeri... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:07+0300

2023-03-13T13:07+0300

2023-03-13T13:07+0300

dünya

global times

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Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakın yayın organı Global Times'ta yayınlanan son analiz yazısında, dünyada savaş riskinin ne kadar büyük olduğunun 'ABD'nin askeri harcamalarına bağlı olduğu' belirtildi."ABD, uzun ordu kollarını dünyanın herhangi bir köşesine hızlı bir şekilde uzatma yeteneği ile dünyanın en güçlü askeri endüstrisine sahip ve genellikle dünyanın polisi olarak hareket etmek için gönüllü oluyor" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, 'Beyaz Saray'da kim olurs aolsun bu durumun değişmeyeceği' vurgulandı. Yazıda, ABD hükümetinin silah satışarının son mali yılda yüzde 49 artarak 205.6 milyar dolara ulaştığı ve bu satışın ön koşulunun 'dünya çağında daha fazla gerilim ve daha fazla savaş riski' olduğu kaydedildi:"Mevcut çatışmaların kabaca üçte ikisi -46 çatışmadan 34'ü- ABD tarafından silahlandırılan bir veya daha fazla tarafı içeriyor. Geçen yıl Avrupa ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ABD silahlarına önemli ölçüde daha fazla para harcadı ve ABD askeri-sanayi kompleksinin sağlam bir kar elde etmesini sağladı."ABD'nin Tayvan'a yönelik silah sevkiyatlarına da değinilen yazıda, ABD'nin adaya yaptığı silah sevkiyatlarının toplam değerinin Mayıs 2022 itibariyle 70 milyar doları aştığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:"Özellikle ABD ekonomisinin sert bir inişin eşiğinde olduğu bir dönemde, askeri harcamalar daha da kritik bir rol oynayacaktır. Wall Street ve Beyaz Saray'daki büyük patronlar küresel çatışmalardan para kazanma fırsatı görüyor ve dünya büyüyen çatışmaları ve artan savaş risklerini görüyor. ABD, askeri harcamaları için Çin'in askeri harcamalarının dört katı olan 842 milyar dolarlık bir bütçe yayınladı. ABD'nin askeri harcamaları arttıkça savaş riski de artıyor. Biden yönetiminin bütçesinin büyük bir kısmı, silahlanma alanında ABD'nin mutlak liderliğini sağlamak ve ihracat ihtiyaçlarını karşılamak için yeni silahlar ve askeri teknoloji, özellikle önleyici saldırılar için saldırı ve hassas silahlar geliştirmeye harcanacak."

çin

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