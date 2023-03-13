https://sputniknews.com.tr/20230313/gencligin-yuzleri-hareketi-direktoru-ilk-kez-oy-kullanacak-7-milyon-gencin-gundemi-issizlik-1068226696.html
Gençliğin Yüzleri Hareketi Direktörü: İlk kez oy kullanacak 7 milyon gencin gündemi işsizlik
Gençliğin Yüzleri Hareketi Direktörü: İlk kez oy kullanacak 7 milyon gencin gündemi işsizlik
Türkiye’nin 8 ilinde gençlik forumları düzenleyip gençlerin sorunlarını siyasilere ve karar alıcılara taşıyan Gençliğin Yüzleri Hareketi’nin program direktörü... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:07+0300
2023-03-13T13:07+0300
2023-03-14T13:12+0300
anlat bana
radyo
işsizlik
darüşşafaka
gençlik
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Meliha Okur'la Anlat Bana
Meliha Okur'la Anlat Bana
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına Sosyal İklim Derneği Başkanı ve Gençliğin Yüzleri Hareketi program direktörü Gaye Tuğrulöz konuk oldu.Gençliğin Yüzleri programının Türkiye’de 8 ilinden gençlerin bir araya geldiği, kendi sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini anlattığı bir ortak akıl hareketi olduğunu aktaran Tuğrulöz, “Genel seçim öncesi gençler olarak bir araya geliyoruz. Özgürce düşüncelerimizi anlatıyoruz, özellikle siyasilere, karar alıcılara taleplerimizi anlatıyoruz” şeklinde konuştu.Gaye Tuğrulöz: Genç işsizliği konusu öne çıkan başlıklardan biri olduYaklaşık 7 milyon gencin ilk defa 14 Mayıs 2023’deki seçimde oy kullanacağının altını çizen Tuğrulöz, şöyle devam etti:‘İstanbul, Ankara, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Denizli ve İzmir’de 700’ü aşkın gençle forum düzenledik. Bu gençlik forumlarında 24 konu başlığı konuşuldu. Genç işsizliği konusu öne çıkan başlıklardan biri oldu. Gençler özellikle iş olanaklarına erişmede zorluk yaşıyorlar, ilk istihdam fırsatları ve staj olanaklarının artmasını istiyorlar. Var olan piyasada temsil edilmek değil kendi hayallerini isteklerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyorlar. Teşvik bekliyorlar. 25 Mart’ta İzmir’de ilk siyasal forumu düzenlemeye başlıyoruz ve ardından 8 şehirde de düzenleyeceğiz.’Ebru Arpacı: 100 öğrencimizi daha aramıza tam burslu olarak katıyor olacağızÖte yandan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı da Anlat Bana programına telefon bağlantısıyla katıldı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 1863 yılından günümüze 160 yıllık koca bir çınar olduğunu vurgulayan Arpacı şunları anlattı:‘Halkımızın başı ne zaman dara düşse onun yanında olan bir kurumuz. Yaşadığımız deprem felaketinden ötürü Tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Tabi deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında olmak da bizim görevimiz oldu. Her sene orta okulumuza belli bir kontenjan dahilinde ki ortalama 120 öğrenciyi kabul ediyorduk. Dedik ki, ‘gene biz 120 öğrenciyi kabul etmeye devam edelim.’ Ama depremden etkilenen 11 ilden de kontenjanımızı yüzde 100 artırarak 100 öğrencimizi daha aramıza tam burslu olarak katıyor olacağız. Sadece bu kadar değil, bölgede kalan 100 öğrenciyi de gene eğitim bursu ile bulundukları bölgede de yetkin bir şekilde eğitim almalarını destekleyeceğiz.’
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Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
radyo, işsizlik, darüşşafaka, gençlik, аудио
radyo, işsizlik, darüşşafaka, gençlik, аудио
Gençliğin Yüzleri Hareketi Direktörü: İlk kez oy kullanacak 7 milyon gencin gündemi işsizlik
13:07 13.03.2023 (güncellendi: 13:12 14.03.2023) Abone ol
Türkiye’nin 8 ilinde gençlik forumları düzenleyip gençlerin sorunlarını siyasilere ve karar alıcılara taşıyan Gençliğin Yüzleri Hareketi’nin program direktörü Gaye Tuğrulöz, Radyo Sputnik’e konuştu. Seçimde ilk kez yaklaşık 7 milyon gecin oy kullanacağını söyleyen Tuğrulöz, ‘Genç işsizliği konusu öne çıkan başlıklardan biri oldu’ dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına Sosyal İklim Derneği Başkanı ve Gençliğin Yüzleri Hareketi program direktörü Gaye Tuğrulöz konuk oldu.
Gençliğin Yüzleri programının Türkiye’de 8 ilinden gençlerin bir araya geldiği, kendi sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini anlattığı bir ortak akıl hareketi olduğunu aktaran Tuğrulöz, “Genel seçim öncesi gençler olarak bir araya geliyoruz. Özgürce düşüncelerimizi anlatıyoruz, özellikle siyasilere, karar alıcılara taleplerimizi anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Gaye Tuğrulöz: Genç işsizliği konusu öne çıkan başlıklardan biri oldu
Yaklaşık 7 milyon gencin ilk defa 14 Mayıs 2023’deki seçimde oy kullanacağının altını çizen Tuğrulöz, şöyle devam etti:
‘İstanbul, Ankara, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Denizli ve İzmir’de 700’ü aşkın gençle forum düzenledik. Bu gençlik forumlarında 24 konu başlığı konuşuldu. Genç işsizliği konusu öne çıkan başlıklardan biri oldu. Gençler özellikle iş olanaklarına erişmede zorluk yaşıyorlar, ilk istihdam fırsatları ve staj olanaklarının artmasını istiyorlar. Var olan piyasada temsil edilmek değil kendi hayallerini isteklerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyorlar. Teşvik bekliyorlar. 25 Mart’ta İzmir’de ilk siyasal forumu düzenlemeye başlıyoruz ve ardından 8 şehirde de düzenleyeceğiz.’
Ebru Arpacı: 100 öğrencimizi daha aramıza tam burslu olarak katıyor olacağız
Öte yandan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı da Anlat Bana programına telefon bağlantısıyla katıldı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 1863 yılından günümüze 160 yıllık koca bir çınar olduğunu vurgulayan Arpacı şunları anlattı:
‘Halkımızın başı ne zaman dara düşse onun yanında olan bir kurumuz. Yaşadığımız deprem felaketinden ötürü Tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Tabi deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında olmak da bizim görevimiz oldu. Her sene orta okulumuza belli bir kontenjan dahilinde ki ortalama 120 öğrenciyi kabul ediyorduk. Dedik ki, ‘gene biz 120 öğrenciyi kabul etmeye devam edelim.’ Ama depremden etkilenen 11 ilden de kontenjanımızı yüzde 100 artırarak 100 öğrencimizi daha aramıza tam burslu olarak katıyor olacağız. Sadece bu kadar değil, bölgede kalan 100 öğrenciyi de gene eğitim bursu ile bulundukları bölgede de yetkin bir şekilde eğitim almalarını destekleyeceğiz.’