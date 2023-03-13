https://sputniknews.com.tr/20230313/gazi-universitesinden-6-subat-depremleri-raporu-bina-ve-altyapida-zarar-85-milyar-dolar-1068168417.html

Gazi Üniversitesi'nden 6 Şubat depremleri raporu: Bina ve altyapıda zarar 85 milyar dolar

Gazi Üniversitesi'nden 6 Şubat depremleri raporu: Bina ve altyapıda zarar 85 milyar dolar

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR), 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri ile ilgili ön değerlendirme... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T08:17+0300

2023-03-13T08:17+0300

2023-03-13T08:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

kahramanmaraş

deprem

rapor

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Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan ve ekibinin hazırladığı ön raporda, iki depremin bina ve altyapı sistemlerine verdiği zararların neredeyse 85 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Heyet, deprem kaynaklı yapısal hasarların çok ileri düzeyde olduğunu gözlemledi. DEMAR raporunda şu tespitlere yer verildi:'Tamamen göçen binalar genellikle 20 yaş üstü''Denetim, denetlensin'Sahada yapılan gözlemlerde yıkık ve ağır hasarlı yapıların önemli bir çoğunluğunun 2000 yılı öncesinde inşa edildiği görüldi. Raporda “Uzmanlar tarafından uyarılmasına rağmen Maraş depreminde de pek çok yapını yumuşak kat uygulaması nedeniyle ağır hasar aldığı veya yıkıldığı gözlenmiştir” dendi. Bina envanterinin çıkarılması, detayları ile hazırlanması ve bunların dijitalleştirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi: ‘Sivil afet müdahale ekipleri kurulmalı’Raporda, zemin ve temel etüt raporlarının standartlara uygun yapılmasının, riskli alanların imara açılmamasının, bilimsel normlara dayalı yer seçimlerinin yapılmasının önemine dikkat çekildi. Raporda, “Yapı Denetim sistemi revizyonu, kentsel dönüşüm yasası revizyonu, zemin açısından mikro-zonlama çalışmalarının yapılması, yapı envanterinin çıkarılması, bina deprem yönetmeliğinin uygulamasının sağlanması, deprem risk analizlerinin yapılması, depreme dirençli kent projelerinin yapımının hızlandırılması, sivil afet müdahale ekiplerinin kurulması sağlanmalı” dendi.

kahramanmaraş

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türkiye, kahramanmaraş, deprem, rapor