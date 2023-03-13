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Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı 13.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
etiler
istanbul
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Beşiktaş Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.DHA'nın haberine göre; olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

10:38 13.03.2023 (güncellendi: 10:39 13.03.2023)
© İHAEtiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Beşiktaş Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.
DHA'nın haberine göre; olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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