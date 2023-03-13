https://sputniknews.com.tr/20230313/etilerde-restoranda-cikan-silahli-kavgada-1-kisi-yaralandi-1068171409.html
Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T10:38+0300
2023-03-13T10:38+0300
2023-03-13T10:39+0300
yaşam
etiler
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068171491_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_9d344e6a1ee61504ebf3d003da497882.jpg
Beşiktaş Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.DHA'nın haberine göre; olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
etiler
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068171491_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_723ce135aa20e07e6772705d3fc72979.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
etiler, istanbul
Etiler'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
10:38 13.03.2023 (güncellendi: 10:39 13.03.2023) Abone ol
Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Beşiktaş Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.
DHA'nın haberine göre; olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.