https://sputniknews.com.tr/20230313/erdogan-chpli-ozelden-kazandigi-tazminati-afada-bagisladi-1068184534.html

Erdoğan, CHP'li Özel'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı

Erdoğan, CHP'li Özel'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e açtıkları manevi tazminat davasının Yargıtay'da onandığını... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:01+0300

2023-03-13T14:01+0300

2023-03-13T14:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

tazminat

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında, 15 Haziran 2017 tarihinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme, Özgür Özel'in 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Ankara Bölge Adliyesi ve Yargıtay tarafından da onandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Özgür Özel aleyhine açtığımız manevi tazminat davası Yargıtay'dan onanarak kesinleşmiştir. Özgür Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20 bin 500 lira, sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD"a bağışlanmıştır" dedi.

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recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat