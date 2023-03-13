https://sputniknews.com.tr/20230313/ender-ozgun-hepsiburada-deprem-bolgesine-ticaret-ve-teknoloji-gucu-programini-baslatiyor-1068228777.html

Ender Özgün: Hepsiburada ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını başlatıyor

Ender Özgün: Hepsiburada ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını başlatıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir refahın sağlanmasını amaçladıklarını... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T21:32+0300

2023-03-13T21:32+0300

2023-03-14T13:32+0300

yeni şeyler rehberi

hepsiburada

ticaret

teknoloji

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068228390_0:9:400:234_1920x0_80_0_0_864d1bc2713899ca66860f12b2ca0cb6.jpg

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Doğuş Teknoloji şirketinde İnsan Kaynakları Sorumlusu Aslı Barış, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın ve Apsiyon Şirketi’nin Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç konuk oldular.‘Hepsiburada bölge ekonomisine uzun vadeli destek sözü veriyor’Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün Hepsiburada’nın deprem bölgesinde kalıcı refahın sağlanması amacıyla başlattığı programı şöyle anlattı:‘Hepsiburada, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programını başlatıyor. Program kapsamında bölge ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için bölgedeki üretici, girişimci, KOBİ ve esnafları tüm teknoloji, lojistik, satış ve pazarlama gücüyle destekleyecek. Hepsiburada, 120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak ve 5 bin girişimci kadın için özel destekler verecek. İki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratılacak. Hepsiburada ‘Hep Buradayız’ diyerek bölge ekonomisine uzun vadeli destek sözü veriyor.’Psikolog Özgenur Taşkın: Kötü haberler ile beraber merak duygusu da artıyorGörülen kötü haberlerin merak duygusunu artırdığını ve bir süre sonra bağımlılık oluşturduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, ‘Doomscrolling’ olarak tanımlanan aralıksız kötü haber okuma eğiliminin kişide yol açabileceği semptomları anlatarak şu uyarılarda bulundu:'Doomscrolling diğer bir anlamı ile ‘felaket kaydırması’ olarak ifade ediliyor. Görülen kötü haberlerle beraber merak duygusu da artıyor ve sanki yara kaşımak gibi hep bir sonraki haber takip ediliyor. Felaket kaydırması kişilerde ikincil travmaya sebebiyet verebilir. İkinci travma dediğimiz durumda kişi felakete maruz kalmasa bile yaşamışçasına süreçleri takip edip ve zihninde kurgulayıp travma semptomlarına maruz kalabilir. İrkilme hissi, sürekli ağlama ya da ağlama isteği, uykusuzluk ya da çok uyuma, iştahsızlık ya da tıkınırcasına yeme, kaygı, korku ve umutsuzluk semptomlar arasında görülebilir. Felaket kaydırmasından kurtulmak için kişi, stresi dengeleyecek düzeyde temiz hava alarak kısa bir yürüyüş yapabilir. Gün içerisinde haberlere sadece belli saatleri ayırmakta anksiyetenin azaltılmasına yardımcı olacaktır.'

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

hepsiburada, ticaret, teknoloji, radyo, аудио