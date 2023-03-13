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https://sputniknews.com.tr/20230313/emre-belozoglundan-besiktas-taraftarina-tepki-seref-istiyorlarsa-bizde-fazlasiyla-var-1068187274.html
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle ilgili siyah beyazlı taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratta... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:46+0300
2023-03-13T14:56+0300
türkiye
emre belözoğlu
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayan Medipol Başakşehir, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku'un golleriyle rakibine 0-2 mağlup oldu. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasındaki açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı taraftarların kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne süren genç çalıştırıcı şunları söyledi:"Kızlarım vardı, ne yazık ki eşim kızlarımı getirdi bu maça. Çocuklarım ne yazık ki 35-40 dakika bana edilen küfürleri dinlediler. 8 yaşında ve 5 yaşında kızlarım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum arkadaşım var, bu değerlere sahip. Hele hele daha 1 ay önce ülkenin yüz yıllar sonra yaşadığı en büyük felakatin akabinde 35-40 dakika Emre Belözoğlu'na küfür ediyorsa o nasip işidir, haysiyet de nasip işidir. İnsanlık da nasip işidir. Ne insanlıktan ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Ondan dolayı hanımdan kızlarımı götürmesini istedim. Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok gündeme getiriyorlar ya. Önce dönüp kendilerine baksınlar. Ben bundan fazlasıyla nasiplendiğimi düşünüyorum. Anneme rahatça küfür eden herkes evlerine gittiklerinde de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum, benim adıma. Çünkü anneler en değerli varlıktır."
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Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var

14:46 13.03.2023 (güncellendi: 14:56 13.03.2023)
© İHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle ilgili siyah beyazlı taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğunu öne sürerek, "Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayan Medipol Başakşehir, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku'un golleriyle rakibine 0-2 mağlup oldu.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasındaki açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarların kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne süren genç çalıştırıcı şunları söyledi:
"Kızlarım vardı, ne yazık ki eşim kızlarımı getirdi bu maça. Çocuklarım ne yazık ki 35-40 dakika bana edilen küfürleri dinlediler. 8 yaşında ve 5 yaşında kızlarım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum arkadaşım var, bu değerlere sahip. Hele hele daha 1 ay önce ülkenin yüz yıllar sonra yaşadığı en büyük felakatin akabinde 35-40 dakika Emre Belözoğlu'na küfür ediyorsa o nasip işidir, haysiyet de nasip işidir. İnsanlık da nasip işidir. Ne insanlıktan ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Ondan dolayı hanımdan kızlarımı götürmesini istedim. Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok gündeme getiriyorlar ya. Önce dönüp kendilerine baksınlar. Ben bundan fazlasıyla nasiplendiğimi düşünüyorum. Anneme rahatça küfür eden herkes evlerine gittiklerinde de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum, benim adıma. Çünkü anneler en değerli varlıktır."
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